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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول خريجة سيناوية من جامعة زويل: أحلم بإنقاذ البيئة ونشأتي سبب اختيار تخصصي

يمني صفوت أول خريجة
يمني صفوت أول خريجة من جامعة زويل بجنوب سيناء

تحلم يمني صفوت أول خريجة سيناوية من جامعة زويل الدولية في مجال الهندسة البيئية بإنقاذ البيئة في مصر والمحافظة علي بيئة جنوب سيناء خالية من التلوث .

يمني صفوت ٢٣ سنة التي ولدت وتعلمت في مدارس طور سيناء  وتخرجت من جامعة زويل شاركت بابحاث دولية في مجال المياه الجوفية وإدارة المخلفات الصلبة والإنتاج من مخلفات النخيل وشاركت في قمة المناخ الماضية بشرم الشيخ وفي مؤتمرات دولية.

تقول يمني صفوت انها التحقت بجامعة زويل لانها جامعة رائدة في التعليم الحديث والتكتولوجيا وتصنع خريج كفء مشيرة إلي أن جنوب سيناء الهمتها ان تختار الهندسة البيئية لانها وجدت فرق شاسع بين جنوب سيناء المحافظة البيئية وبين القاهرة التي تعاني من التلوث والضوضاء والزحام  مشيرة إلي انها تحلم بإنقاذ البيئة والحفاظ علي بيئة نظيفة بجنوب سيناء  التي حباها الله اجمل محميات طبيعة وشعاب مرجانية نادرة سواء بحرية او برية.

وكشفت يمني صفوت انها تعمل حاليا في مزرعة حبيبة بنويبع التي تعتمد في الزراعة علي السماد العضوي  مشيرة إلي انها تجري  ابحاث علمية لإدارة نظام مائي لـ ١٠٠ مزرعة بنويبع  سواء بالتحلية او المياه الجوفية وتعليم نظم الري للمزارعين  علاوة علي  اعتماد المزارع علي الاسمدة العضوية من المخلفات البيئة والعضوية والتي تضمن تنمية مستدامة بدون ادني تلوث .

وأضافت أن مزرعة حبيبة تهدف للاعتماد علي السماد العضوي والمنتجات "الاوراجانيك" الطبيعية من الثمار التي تجود في جنوب سيناء .

وتابعت أول خريجة بجامعة زويل انها اعدت بحث لإدارة مخلفات النخيل وتحويلها لحبوب ومكملات غذائية وكريمات للأيدي طبيعية 100٪  .

وأشارت إلى اهتمام العالم بمجال الهندسة البيئية وبسبب سمعة جامعة زويل الدولية حصل قسم الهندسة البيئية على الاعتماد الدولي في كل جامعات العالم.
 

اول خريجة من جامعة زويل

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IMG-20231225-WA0074
IMG-20231225-WA0068
IMG-20231225-WA0068
IMG-20231225-WA0069
IMG-20231225-WA0069
جنوب سيناء يمني صفوت أول خريجة جامعة زويل سيناوية

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