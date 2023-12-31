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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لمطالب المواطنين.. تأهيل ورفع كفاءة المسجد العتيق بالفرافرة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد المنطقة الأثرية لقصر الفرافرة والمسجد العتيق بمدينة الفرافرة، استجابة لمطالب المواطنين بتأهيل ورفع كفاءة المسجد وإعادة افتتاحه أمام المصلين، مؤكداً أنه تم يتم التواصل مع مسئولي مديرية الأوقاف للوقوف علي حالة المسجد ومدي صلاحيته الإنشائية فقد تم الرد بأنه جرى فعليا إدراج المسجد ضمن خطة تطوير مساجد المحافظة.
 
يذكر أن قصر الفرافرة هو إسم يطلق على قلعة أثرية مشيدة بالطوب اللبن توجد أطلالها بمدينة الفرافرة عاصمة واحة الفرافرة ويرجع تاريخ القلعة إلى العصر الروماني، وأنشئت لحماية طريق قوافل الصحراء المارة بالمنطقة و تم بناؤه فى العصر الروماني على تبه مرتفعة على شكل مربع بطول 55 متر وارتفاع 10 متر  على أساسات حجرية بإرتفاع مترين والاسوار تم بناؤها بالطوب اللبن وبوابته من الناحية الشرقية يتبعها ممرات متعرجة تشبه المتاهة لأسباب دفاعية لصد هجمات الأعداء.

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وجرى حفر بئر مياه فى نطاقه يتم استخدامه في حالة الحصار عند اغلاق الحصن ويضم 116 حجرة  كانت محصنة بالسور الشاهق على مر السنين وفى العصر الحديث استخدمها الأهالى كمخازن للغلال حيث كان لكل أسرة حجرة خاصة بها.

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