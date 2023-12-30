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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تشارك بمؤتمر التبادل الاقتصادي والتجاري الصيني

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شاركت  حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، بفعاليات مؤتمر الترويج والتبادل الاقتصادي والتجاري لمقاطعة سيشوان الصينية، وذلك بحضور ومشاركة وفد رفيع المستوى من مسئولي المقاطعة و السفارة الصينية بمصر وممثلي وزارات الخارجية والزراعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلي عدد من الشركات الصينية والمصرية.

وأكدت حنان مجدي خلال كلمتها على عمق العلاقات الاقتصادية و التاريخية الثنائية بين مصر والصين، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا بالتزامن مع انضمام مصر لتجمع "بريكس" العالمي، مُعربةً عن ترحيب وتقدير المحافظة لانضمامها كأحد المدن المؤسسة لإتحاد طريق الحرير للمدن السياحية الذي أطلقته الحكومة الصينية في سبتمبر الماضي.

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كما استعرضت أبرز المقومات التنموية والطبيعية والمشروعات الاستثمارية والخدمية التي تحظى بها المحافظة وفرص تبادل الخبرات لتعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات الزراعية والتجارية والسياحية، والاستفادة من التجارب الصينية الرائدة في هذه المجالات.

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