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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الوادى الجديد" الأعلى في تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أوضح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ان المحافظة تصدرت  نسب تحقيق المستهدف لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أمراض الثدي لشهر نوفمبر 2023، حيث جاءت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بنسبة 84% من المستهدف، موجهًا الشكر والتقدير للفرق الطبية على الجهد المبذول في  المبادرات الصحية، والحرص على وصول الخدمة الطبية لكافة للمواطنين بأنحاء المحافظة.

 

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وأشار الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى أن خدمات المبادرة الرئاسية تقدم بالمجان من خلال وحدات الرعاية الأساسية والفرق الطبية المتنقلة، للكشف على جميع السيدات بالفئة العمرية الأكبر من 18 عامًا، وتقديم العلاج اللازم بالمجان. 

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