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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل ضابط إسرائيلي في معارك بشمال قطاع غزة

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

لقي ضابط صهيوني مصرعه في معارك غزة وفق ما ذكرت صحف عبرية.

ونشر الجيش الإسرائيلي اسم القتيل في غزة وهو رقيب.

 وبحسب ما ورد قُتل عميحاي يسرائيل يهوشوع أوستر، 24 عامًا، من الدرجة الأولى من كارني شومرون جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء القتال في شمال قطاع غزة.

خدم أوستر في كتيبة الاحتياط بالجيش 7020.

يأتي ذلك فيما تحدث وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش في اجتماع للحزب وقال إن إسرائيل "ستسيطر بشكل دائم على قطاع غزة لضمان الأمن".

وقال وزير المالية إن ذلك سيتم تحقيقه من خلال "الوجود الدائم للقوات الإسرائيلية" إلى جانب "إقامة المستوطنات اليهودية، التي هي العمود الفقري للأمن، كما هو الحال اليوم في يهودا والسامرة"، مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية. 

ضابط صهيوني غزة

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