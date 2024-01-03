سبايس إكس تطلق 21 قمرًا صناعيًا لدعم شبكة الإنترنت الفضائي ستارلينك.. شاهد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، سبايس إكس تطلق 21 قمرًا صناعيًا لدعم شبكة الإنترنت الفضائي ستارلينك.

ووفقا للتقرير، أكدت الشركة أن الصاروخ يحمل على متنه 21 قمرًا صناعيًا، لوضعها في المدار لدعم نظام الإنترنت الفضائي ستارلينك.

