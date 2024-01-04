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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تصميم غريب.. نانسي عجرم تثير الجدل في حفلها الأخير| شاهد

نانسي عجرم
نانسي عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافته. 

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بعد سجنها.. صور أثارت الجدل لـ دنيا بطمة قبل عمليات التجميل

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فستان جريء.. نوال الزغبي تستعرض جمالها | شاهد

وتألقت نانسي عجرم، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الرمادي الغامق ليكشف عن جمالها ورشاقتها .

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نانسي عجرم، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

واختارت نانسي عجرم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور نانسي عجرم

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