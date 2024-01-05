حفلة على جسد فتاة.. جريمة وسط الزراعات تهز محافظة الغربية

أعطى المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية، بمحافظة الغربية، توجيهاته العاجلة، اليوم، إلى رئيس نيابة مركز زفتي، بتجديد حبس 3 أشخاص متهمين باغتصاب فتاة قاصر في منتصف العقد الثاني من عمرها، وسط الزراعات في عزبة العصري، بنطاق مركز زفتى، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة، في تعليماتها، بانتقال فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية والطب الشرعي؛ لمناظرة الفتاة الضحية.

جريمة وسط الزراعات تهز محافظة الغربية

وكانت عزبة العصري في مركز زفتى، استمرار حالة من الصدمة والوجيعة، بعد اغتصاب 3 أشخاص لفتاة قاصر، وتشويه وجهها بسلاح أبيض (مطواة)، حال إجبارها على ممارسة الرذيلة معهم تحت تهديد السلاح، وتم تصوير كل ما حدث بينهم بواسطة هواتفهم المحمولة.

وتعود تفاصيل الواقعة، حينما تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورد بلاغ من الأهالي، بوجود فتاة داخل عزبة العصري، تم اغتصابها من قبل 3 شباب تتراوح أعمارهم من 16 إلى 17 سنة، وتشويههم لوجهها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وسيارة إسعاف، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية، أن الفتاة تبلغ من العمر 15 عاما.

ونقلت الفتاة إلى مستشفى زفتى العام، ووضعها داخل العناية المركزة في حالة حرجة؛ بسبب ما تعرضت له.

كما عرضت المجني عليها على الطب الشرعي؛ للكشف عليها، للتأكيد على ارتكاب الجريمة بحقها.

وألقي القبض على المتهمين الثلاثة، وحرر محضر بالواقعة، وبإحالتهم إلى النيابة؛ أصدرت قراراتها المتقدمة.