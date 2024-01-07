والدة طالب طعنه زميله بأسيوط: إدارة المدرسة تركت ابني بين الحياة والموت

ذهب "حسن مصطفى حسن" الطالب بالصف الثاني بمدرسة الواسطى الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الفتح التعليمية بأسيوط إلى مدرسته كعادته اليومية، وأثناء تواجده بمدرسته شعر برغبته في الذهاب إلى دورة المياه لقضاء حاجته استأذن مدرسة الفصل وخرج وأثناء نزوله سلم المدرسة تقابل مع أحد زملائه والذي تعرض له بكلمات غير لائقة وعندما عاتبه، حسن، أخرج سلاحا أبيض كان بحوزته وطعنه فسقط مصابا.

وعلى اثر ذلك نقل إلى مستشفى المبرة للتأمين الصحي وتم إجراء جراحة له، ولكن ساءت حالته تم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي وأجرى له عمليتين جراحيتين إحداهما استئصال جزء من المعدة .. تفاصيل الواقعة ترويها والدة الطالب " حسن . م . ح " .

قالت أمل عبدالناصر: ابني بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الواسطى الثانوية المشتركة وفي يوم 13 ديسمبر الماضي ذهب حسن في الصباح إلى مدرسته كعادته اليومية خاصة وانه مجتهد ومتفوق وكان محافظ على حضور جميع دروسه بالمدرسة وأثناء الحصة الثالثة استأذن من مدرسة الحصة للذهاب إلى دورة المياه وخرج وأثناء نزوله السلم تصادف معه طالب آخر في الصف الثالث الثانوي بالمدرسة وتعرض له بألفاظ غير لائقة بسبب أولوية نزول السلم وتعدى على ابني وقام بطعنه بسلاح ابيض كان بحوزته.

واستكملت: المدرسة في بداية الأمر أهملت ابني وتركته على الأرض مصابا ولم تنقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه وكان كل دورهم أبعاد الطلاب عن ابني وظل أكثر من 40 دقيقة على الأرض مصابا حتى أن جاء احد المدرسين من خارج المدرسة وشاهد ابني على الأرض قام بحمله داخل سيارته الخاصة برفقة إحدى المعلمات وذهبوا به إلى مستشفى المبرة التابعة للتامين الصحي وظل ابني 6 أيام في مستشفى المبرة تم خلالها إجراء جراحه له ولكن ساءت حالته وحدث انتفاخ شديد في البطن نتيجة تجمعات دموية على إثرها تم نقله إلى قسم الأوعية الدموية بمستشفى أسيوط الجامعي وعندما وصلنا مستشفى الجامعة تم إجراء جميع الفحوصات الطبية لابني وتم إجراء جراحة لشفط الدماء من داخل بطن ابني واكتشفوا انه مصاب بثقوب في الأمعاء وتسريب وقاموا بإجراء جراحة أخرى استئصال جزء من الأمعاء الذي كان به ثقوب .

وتابعت: المدرسة قصرت مع ابني تركته في الأرض مصابا مما تسبب في مضاعفات ونزيف داخلي بسبب الطعن النافذ الذي أصابه به زميله داخل المدرسة وتسبب في تجمع دموي كبير تسبب في الضغط على الرئة تسبب له في التهاب رئوي حاد حتى انه عندما نقل إلى مستشفى الجامعة تم دوله في بداية الأمر العناية المركزة لمدة 6 أيام لسوء حالته الصحية حتى أن تحسنت حالته وتم إجراء الجراحتين له.

وقالت والدة الطالب حسن: أرسلت شكاوى إلى وزير التربية والتعليم ومحافظ أسيوط وحررنا محضر شرطة رقم 19878 جنح الفتح وتقدمت بشكوى إلى إدارة الفتح التعليمية ومديرية التربية والتعليم بأسيوط والشئون القانونية بالإدارة التعليمية استبعدت مدير المدرسة لمدة 5 أيام ولكن فوجئت بعائلة الطالب الذي تعدى على ابني تواصلت مع إدارة الفتح التعليمية وعاد مدير المدرسة إلى عمله وقاموا بعمل حفل لاستقباله في الوقت الذي يرقد ابني في العناية المركزة بين الحياة والموت لا يستطيع التنفس.

وطالبت والدة الطالب بأن تحصل على حق ابنها بالقانون ومعاقبة الطالب المتسبب في إصابته والمدرسة التي أهملت وتركت نجلها مصابا على الأرض بين الحياة والموت .. وتساءلت قائلة : كيف لطالب تسمح له بدول المدرسة حاملا سلاح أبيض؟