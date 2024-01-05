عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يزور إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط الجديدة للتهنئة بعيد الميلاد

محافظ أسيوط يزور
محافظ أسيوط يزور مطرانية الأقباط الارثوذوكس بمركز أبنوب

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط زياراته للكنائس والأديرة، بزيارة ايبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة للأقباط الارثوذوكس بمدينة أسيوط الجديدة، لتقديم التهنئة للأنبا بيسنتى أسقف الايبارشية بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

رافقه خلال الزيارة الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الاوقاف والمهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والمهندسة ايمان على محمود مدير عام الادارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الاوقاف وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة ومنار غالي مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ومجدي ميلاد مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة والمهندس أحمد صلاح مدير إدارة المشروعات الهندسية بالمحافظة ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة .


حيث كان في استقبال المحافظ الأنبا بيستني أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة وعدد من الآباء والقساوسة ورجال الدين المسيحي وعدد كبير من الأطفال وفريق الكشافة التابع للكنيسة رافعين الورود والاعلام وقدموا بعض الفقرات الفنية وعروض الكشافة.
وقدم محافظ أسيوط – خلال لقائه عدد كبير من شعب الكنيسة - التهنئة للأنبا بيسنتي والاباء الكهنة والقساوسة وجميع الحضور بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد وحرص على التقاط الصور مع الأطفال وتوزيع الشيكولاته والحلوى عليهم وترديد النشيد الوطني وسط فرحة عارمة من الأطفال بزيارة المحافظ للكنيسة ومشاركتهم الفرحة والتهنئة بالعيد، لافتًا إلى أن الاحتفال بالعيد بمشاركة كافة الاطياف دليل على قوة علاقات المحبة والألفة بين المصريين والتي لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين يتوارثها الأجيال. 
وأشار محافظ أسيوط – خلال كلمته – إلى الانجازات التي تحققت على أرض المحافظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي غير وجه الريف المصري في ظل الجمهورية الجديدة، داعيًا المولى عزل وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها وجيشها وشرطتها وأن ينعم عليها بمزيد من الخير والتنمية والرخاء، موجهاً رسالة إلى الحضور لتعميق قيم الولاء والانتماء عند الشباب والأطفال وغرس المفاهيم والقيم لديهم.
بينما وجه الدكتور الشيخ عاصم قبيصي رسالة إلى كافة الحضور، مؤكداً فيها على قوة العلاقات التي تجمع ابناء الشعب المصري في جو يسوده التسامح والمحبة الحقيقية التي ارست دعائمها الرسالات السماوية مقدمًا تهنئة مديرية الأوقاف لقيادات الكنيسة وشعبها بمناسبة احتفالات عيد الميلاد.
وقدم نيافة الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، الشكر لمحافظ أسيوط والوفد المرافق له، على زيارتهم للمطرانية ، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن الحرص على المشاركة وتبادل التهنئة يجسد صورة تاريخية للواقع الذى نعيشه وتعبر عن المشاركة والمحبة التي تجمعنا مسلمين وأقباط لافتًا إلى أهمية أن ينتمى الانسان إلى وطن وعقيدة وانسانية داعيا الله أن يوفق  الرئيس عبدالفتاح السيسي وأن يحفظ مصرنا الغالية.

محافظ أسيوط يستكمل جولاته لكنائس المحافظة

لضبط الأسعار.. تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق في أسيوط


كان محافظ أسيوط قد بدا زياراته للكنائس والأديرة والايبارشيات للتهنئة بعيد الميلاد المجيد كما بعث ببرقات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بأسيوط هنأهم فيها بعيد الميلاد المجيد متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.

IMG-20240105-WA0027
IMG-20240105-WA0027
IMG-20240105-WA0016
IMG-20240105-WA0016
IMG-20240105-WA0015
IMG-20240105-WA0015
IMG-20240105-WA0022
IMG-20240105-WA0022
IMG-20240105-WA0030
IMG-20240105-WA0030
IMG-20240105-WA0013
IMG-20240105-WA0013
أسيوط أخبار أسيوط عيد الميلاد المجيد كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس احتمالات عيد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر آيتن عامر بعد تعديها علي زوجها

أسعار الدواجن والبيض بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

مفاجأة وزارة النقل المصريين .. مترو جديد في هذه المنطقة

تراجع مخزون سد النهضة.. خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يستكمل جولاته لكنائس المحافظة

"التربية النوعية بأسيوط" تنظم معرضين فنيين لدعم أطفال التوحد والمشروعات الخشبية الصغيرة

تماسك مكونات المجتمع.. محافظ أسيوط يزور إيبارشية الدير المحرق للتهنئة بعيد الميلاد

محافظ أسيوط يزور مطرانيتي ديروط والقوصية للأقباط الأرثوذوكس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

تنظمه الوكالة الفرنكوفونية.. بدء التسجيل في التدريب عن بعد بجامعة أسيوط

رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارًا بتكليف وكيل لكلية الخدمة الاجتماعية

محافظ أسيوط: حملات نظافة وتمهيد وتسوية طرق بقرى مركزي ديروط والبداري

محافظ أسيوط يتابع سير العمل بمنظومة التقنين الإلكترونية لواضعي اليد على أملاك الدولة

ترشيحاتنا

البنك المركزي يعلن ارتفاع إيرادات السياحة في مصر إلى 4.5 مليار دولار

أول جمعة في العام الجديد.. بث مباشر من رحاب مسجد الإمام الحسين

التموين: توريد 100ألف طن قصب من مزارعي كوم امبو وإدفو وأرمنت

نداء عاجل من الصين بعد إطلاق بيونج يانج قذائف قرب جزيرتين بكوريا الجنوبية

رئيس وزراء العراق يعلن العمل على إنهاء وجود التحالف الدولي في بغداد

المصرية للاتصالات ترفع مصروفات تعاقد الخط الأرضي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراضه خطيرة| مرض منتشر بين طلاب المدارس.. تعرف عليه

فستان قصير| شمس الكويتية تثير الجدل بهذه الإطلالة

برج الحوت.. خبيرة تكشف مفاجآت عن توقعات 2024

ميرهان حسين بإطلالات ملفتة وجريئة في صيف 2023

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة وقوع زازال .. لن تتوقع أين

أحمد العوضي: اجتهدت عشان "الإسكندراني" وكانت فرصة إني أقدم أول بطولة ليا

عصام السقا: وافقت على "الإسكندراني" من غير تفكير وربنا دايما بيجبر بخاطري

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ