لضبط الأسعار.. تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق في أسيوط

وجه محافظ أسيوط عصام سعد بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية المفاجئة على الأسواق والمحلات ومنافذ البيع بمختلف قرى ومراكز المحافظة؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية وصلاحيتها ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري ، وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار ، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية الأساسية وخاصة الاستراتيجية .



وأكد المحافظ - خلال لقائه مع ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط اليوم / الخميس / - الاهتمام الذي توليه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بمختلف انواعها بكميات وفيرة ولمدة زمنية مناسبة لسد احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ومحاربة جشع بعض التجار مشيراً إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مبادرات أو فعاليات تهدف إلى تقديم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين وتعمل على محاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس والحد من الاحتكار والاستغلال .



وأوضح المحافظ أن اللقاء تناول استعراض ما تم تنفيذه من حملات ومتابعات للأسواق والمخابز والمستودعات ومنافذ البيع المختلفة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن فضلاً عن توافر السلع الغذائية المختلفة خاصة الأساسية منها وتوافر مخزون السلع الاستراتيجي وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة للسيطرة على الأسواق والأسعار.

وأشار المحافظ إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لتأمين توافر المواد والسلع بأسعار مناسبة ومراقبة المخزون السلعي خاصة الاستراتيجي منها طوال الوقت ومتابعة حركتها وتوفير كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات بالمراكز والمنافذ الثابتة والمتنقلة بأسعار مناسبة للمواطنين مشددًا على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة من خلال زيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة بالمراكز والأحياء لتوفير احتياجات المواطنين ودعمها بالسلع اللازمة لسد الاحتياجات وضمان وصول الخدمة بالشكل اللائق والمناسب بكافة الأماكن خاصة مع جودة المنتجات والخدمات المقدمة من فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة الذي يقدم كافة أنواع السلع على اختلاف درجاتها وأسعارها بحيث تناسب جميع المستويات.



كان محافظ أسيوط قد أعلن عن أرقام الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة ادارة الازمات بالمحافظة (2135858 / 088) و ( 2135727 / 088) التي تعمل على مدار 24 ساعة ورقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية فضلاً عن البوابة الإلكترونية للمنظومة"www.shakwa.eg".



وعلى صعيد أخر ،أكد محفظ أسيوط اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي بناءًا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، و وزير التنمية المحلية هشام آمنة .



ووجه المحافظ بأهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل) موضحًا إنه تم تنفيذ إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بمركز أبنوب وحي شرق خلال حملات تم شنها عقب رصد الحالات المخالفة.



وفي هذا الإطار تم تنفيذ أعمال إزالة لتعديات بمركز أبنوب تحت إشراف خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب حيث تمت إزالة حالة تعد بالبناء بقرية المعابدة وإزالة حالة تعد على أرض زراعية بالبناء المخالف بمسطح 170 مترا تقريباً بقرية شقلقيل ، كما تم تنفيذ 4 حالات تعد بنطاق حي شرق تحت إشراف عبداللطيف فضالة ، حيث تم إزالة حالتي تعد مباني مخالفة صب قواعد وسملات وأعمدة دور أرضي حارة مسجد الدرويش والأخرى ناحية مستودع البوتاجاز بمنطقة الوليدية بحي شرق كما تم إزالة سقف الدور الخامس العلوي وسقف الدور الرابع العلوي تقسيم اليوسفي منطقة الحقوقيين بحي شرق فضلاً عن إزالة سقف الدور الثاني عشر ببرج أول تقسيم البترول بحي شرق.