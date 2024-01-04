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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يستكمل جولاته لكنائس المحافظة

محافظ أسيوط يواصل
محافظ أسيوط يواصل زيارة الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

استكمل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط زيارته لكنائس المحافظة  حيث زار مطرانية الأقباط الكاثوليك بحي شرق مدينة أسيوط ضمن زياراته للكنائس والأديرة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

 رافقه خلال الزيارة الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط وأحمد شريت مدير المديرية المالية بأسيوط وأحمد فوزي مدير مديرية التنظيم والإدارة ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأحمد سويفي مدير مديرية الشباب والرياضة ومحمد ابراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف ومحمد بشير مدير المكتب الفني بالمحافظة ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والمهندسة ايمان على محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بأسيوط ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالمحافظة ومجدي ميلاد مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة والمهندسة رانيا مجدى نائب مدير مركز شبكة معلومات المرافق وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب مجلسي النواب والشيوخ والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 

حيث كان في استقبال محافظ أسيوط الأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك والقمص إيليا فرانسيس وكيل المطرانية والقمص مرقس يوسف مدير عام العلاقات العامة بالمطرانية والقمص متاؤوس أديب مدير مكتب التنمية والاب انجيليوس والأب يوساب مهني مدير معهد المشورة والأب مخلص مصري مدير مدارس الفرنسيسكان والسير فريال مرقص مدير مدرسة راهبات نوتردام ديزابوتر .
 

وأكد المحافظ  أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار منوهًا ان مصر تشهد أزهى فترات تاريخها في البناء والتنمية مشيداً بحجم الإنجازات التي تم ويجري تنفيذها على أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى غيرت وجه الريف المصري في القرى والنجوع إلى الأفضل داعيًا المولى عزل وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها وجيشها وشرطتها وأن ينعم عليها بمزيد من الخير والتنمية والرخاء.

وأكد اللواء عصام سعد – خلال كلمته - على أهمية تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى النشء والأطفال وغرس المفاهيم والقيم الجميلة وخاصة المتعلقة بالوطن لأن ترسيخها في مرحلة الطفولة وتنشئة الطفل على الشعور بالوطنية وحب الوطن تساهم في بناء شخصيته وأن يكون صالحًا وقادرًا على تحمل المسئولية والمشاركة في نموه وتقدمه ورقيه بالجد والعمل والكفاح.
 
وأكد اللواء عصام سعد على دعمه الكامل لهذه المبادرات والأنشطة التي تركز على التوعية والتثقيف لكل مايخص حماية البيئة والنظافة والاستفادة منها لصالح المواطنين والقضاء على القمامة في الشوارع وتجميلها وتغيير ثقافة المواطن والطفل وجعل النظافة أسلوب حياة.

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أسيوط أخبار أسيوط عيد الميلاد المجيد كنائس أسيوط مطرانية الكاثوليك

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