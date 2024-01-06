عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الاشغالات بحي شرق وغرب لمتابعة سير العمل

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الإشغالات

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءًا موسعًا مع مسئولي الإشغالات بحي شرق وغرب مدينة أسيوط لمتابعة سير العمل ووجه بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع الاشغالات من الشوارع والميادين ومتابعتها بشكل دوري لعدم عودتها مرة أخرى لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الامكانات اللازمة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وفقًا للخطة الموضوعة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة .

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.


وأكد محافظ أسيوط - خلال اللقاء –  مواصلة الجهود للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة أسيوط تماشيًا مع الطفرة التنموية في كافة المجالات موجهاً بمواصلة الحملات الخاصة بإزالة الاشغالات والمخالفات وتكثيف الجهود في هذا الملف وإعداد تقارير تتضمن مستجدات العمل مع التنسيق التام بين الأحياء والمرافق والمرور وكافة الجهات المختصة مشددا بالحفاظ على حق المواطنين في الطريق العام. 

محافظ أسيوط : البدء في تمهيد شوارع بـ ساحل سليم استعدادًا لرصفها

محافظ أسيوط يشهد ندوة تثقيفية عن الصحة الإنجابية بمسجد البقلي.. صور


ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من إزالة الإشغالات في عدد من المناطق الحيوية بالمدينة لمنع الازدحام وتحقيق السيولة المرورية ،ونقل الباعة الجائلين الى الاسواق المخصصة لهم بالاحياء ، مراعاة لظروفهم الاجتماعية ،كما شدد على تكثيف أعمال النظافة المستمرة في كافة المناطق للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي للمدينة ،لافتًا لأهمية التواجد الميداني والعمل وفق خطة لإنهاء الإشغالات التي تشوه المظهرالحضاري ،مؤكدًا إنه غير مسموح بالمخالفات والإشغالات التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة.


وشدد اللواء عصام سعد على ضرورة التواجد الميداني في الشوارع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع حلول للمشكلات التي قد تواجههم في كافة القطاعات من خلال التواصل المباشر والمستمر معهم والتعرف على مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم وحلها طبقًا للقانون بإعتبار خدمة المواطنين الأولوية الأولى لكل مسئول لإننا جميعا كتنفيذيين هدفنا مصلحة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في جميع القطاعات.

IMG-20240106-WA0015
IMG-20240106-WA0015
IMG-20240106-WA0013
IMG-20240106-WA0013
IMG-20240106-WA0011
IMG-20240106-WA0011
IMG-20240106-WA0006
IMG-20240106-WA0006
IMG-20240106-WA0007
IMG-20240106-WA0007
IMG-20240106-WA0008
IMG-20240106-WA0008
أسيوط أخبار أسيوط حي شرق أسيوط حي غرب أسيوط حملة رفع الإشغالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

راح الراجل الطيب وبناته.. ننشر صورة أب وابنته من ضحايا مأساة سقارة

نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

موضوعات متعلقة

لضبط الأسعار.. تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق في أسيوط

تدريب ذوى الهمم على مهن يحتاجها سوق العمل بمنشآت أسيوط

ترشيحاتنا

السيسي يشهد تدريبات المنتخب الوطني باستاد المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية

بعد انخفاض المساعدات|هل تتخلى أمريكا عن أوكرانيا وإلى أي مدى تصمد كييف؟

قصر تتويج الإسكندر الأكبر يفتح أبوابه للجميع.. تفاصيل

زعيم كوريا الشمالية وعماد أديب ومنتخب الجزائر.. حكاية تريند اليوم

تطور عاجل| الزمالك يعلن مفاجأة سارة لجماهير القلعة البيضاء

الرئيس السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة مجدي الهواري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

هؤلاء الأشحاص أكثر عرضة لظهور حب الشباب من غيرهم.. لهذه الأسباب

طريقة عمل رولات الزعتر| بأسهل الخطوات

بفستان جلد.. نيرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

فيديو

يسجل من المسافة صفر.. آخر تطورات ضم المهاجم الفلسطيني لـ الأهلي |فيديوجراف

مغارة علي بابا.. تفاصيل مثيرة في القبض على تجار عملة| فيديوجراف

40 شهابا كل ساعة.. ماذا حدث في مصر قبل الفجر؟ «فيديوجراف»

رامي عياش يحتفل بعيد زواجه.. ما حكاية صوره مع داليدا ولماذا تصدر التريند؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ