تصاعد التوتر في أربيل.. استهداف القاعدة الأمريكية وانتقادات رسمية للفصائل المسلحة

توسع في إنشاء الجامعات.. إشادة إسبانية بمنظومة التعليم العالي بـ مصر
منذ بدء الحرب على إيران.. إجمالي المصابين الإسرائيليين يرتفع إلى 5492
هل تنجح الأنظمة التعليمية الجديدة في إنهاء الخوف من بعبع الثانوية العامة؟
فتوح في مواجهة لامين.. حازم إمام عن مواجهة مصر وإسبانيا
ناقد فني: حاتم صلاح ومصطفى غريب ثنائي له بصمة مهمة في الكوميديا
منذ بدء الحرب على إيران.. إجمالي المصابين الإسرائيليين بلغ 5492
3.5 مليون دولار.. إشادات دولية بجودة التقارير المصرية وتطور التشريعات العمالية
عايزة فلوس.. حجز بلوجر أكتوبر على ذمة تحريات مباحث الآداب
موعد مباراة منتخب مصر والسعودية والقنوات الناقلة
المسرح في مواجهة التطور.. هل فقد هيبته أم تأثر بالجمهور الجديد؟
الإمبراطور الذي لا يغيب.. كيف أصبح أحمد زكي مدرسة فنية خالدة في السينما؟
الموانئ الكويتية: هجوم بمسيرات معادية على ميناء الشويخ دون أضرار أو إصابات
قالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» هبة التميمي إن التطورات الميدانية في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق تشهد تصعيدًا لافتًا عقب الانفجار الأخير، موضحة أن القاعدة الأمريكية الموجودة في محيط مطار أربيل الدولي تُعد واحدة من أبرز النقاط العسكرية التي تضم قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي، وتُستخدم كمركز للدعم اللوجستي وقيادة العمليات المرتبطة بالتحركات الأميركية في المنطقة، بما في ذلك القنصلية الأميركية في أربيل.

وأضافت التميمي ، خلال رسالة لها على الهواء على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن إيران تنظر إلى هذه القاعدة باعتبارها نقطة محورية في إدارة العمليات العسكرية الأميركية، وترى أنها تحتوي على ترسانة واسعة من المعدات والمنظومات العسكرية المتقدمة، وهو ما يجعلها هدفًا متكررًا للهجمات، سواء بشكل مباشر أو عبر استهدافات غير مباشرة.

كما أشارت إلى أن مدينة السليمانية باتت أيضًا ضمن دائرة الاستهداف المستمر منذ بداية التصعيد، خاصة مع وجود مقرات تابعة لأحزاب كردية إيرانية معارضة مثل "كومله" و"بيجاك"، والتي تعتبرها طهران تهديدًا لأمنها القومي.

وأوضحت التميمي أن الحرس الثوري الإيراني يتبنى بشكل متكرر هذه الضربات، سواء التي تستهدف القاعدة الأميركية في أربيل أو مقرات الأحزاب الكردية في مناطق مثل حلبجة وبيارة، القريبة من الحدود الإيرانية، حيث تعتبر طهران هذه المناطق مصدر تهديد مباشر، وتسعى من خلال هذه العمليات إلى تأمين حدودها الغربية والشمالية الغربية ومنع أي تحركات معارضة قد تمتد إلى داخل أراضيها.

وفي السياق السياسي، لفتت إلى أن مجلس القضاء الأعلى في العراق أصدر بيانًا انتقد فيه بعض الفصائل المسلحة، بسبب ما وصفه باحتكار قرار الدخول في الحرب أو إعلانها، مؤكدًا أن هذا القرار يُعد من اختصاص الدولة فقط، ممثلة في رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، إلى جانب رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور ورمز وحدة البلاد، وكذلك مجلس النواب باعتباره ممثل الإرادة الشعبية.

وشدد البيان على أن أي قرار بالحرب لا يمكن أن يتم دون توافق هذه المؤسسات الثلاث، باعتبارها الركائز الدستورية للدولة العراقية.

الدواجن

بعد ارتفاع رمضان .. هبوط كبير في أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم

الطماطم

كيلو الطماطم بكام النهارده؟.. أسباب ارتفاعها بالأسواق| وهذا موعد الانخفاض

الاهلي والزمالك

لاعب سوبر.. نجم الأهلي السابق أولى صفقات الزمالك الصيفية

أبو الهول

هل يختبئ شقيق أبو الهول تحت الأهرامات؟.. مصر على أبواب اكتشاف أثري ضخم

كنز الصين

اكتشاف كنز ثمين في الصين يغير خارطة الاقتصاد العالمي .. ما القصة؟

سعر الذهب

5798 جنيهًأ .. سعر أوسط عيار ذهب في الصاغة اليوم

الزمالك

الزمالك يضع شرطا وحيدا للموافقة على رحيل بيزيرا

الاهلي

استقرار إدارة الأهلي على منصب مدير الكرة.. وليد صلاح الدين يواصل مهامه

المسرح

محمد أمين: المسرح مرآة المجتمع وصوته المستمر رغم تحديات السوشيال ميديا

النوم

وداعا للأرق والإرهاق.. نصائح بسيطة لإعادة ضبط نومك بعد الإجازة

الأرصاد الجوية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27 مارس 2026| فيديو

بالصور

لوك كاجوال .. مي عز الدين تبهر متابعيها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد