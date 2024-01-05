محافظ أسيوط : البدء في تمهيد شوارع بـ ساحل سليم استعدادًا لرصفها

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جارٍ رصف الطرق والشوارع المدرجة في موازنة العام المالي الحالي للخطة الاستثمارية 2023-2024 بالقرى والمراكز والأحياء وفقًا للأولويات والاحتياجات والاعتمادات المتوفرة ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة الطرق لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي تبلغ تكلفتها الاجمالية 360 مليون جنيه لجميع مراكز والأحياء بالمحافظة مؤكدًا على الاستمرار في تنفيذ خطط الرصف والتطوير من أجل إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة متابعة الأعمال والجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة للرصف مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم.



من جانبه أوضح أسامه سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إنه في إطار توجيهات محافظ أسيوط بمتابعة كافة مشروعات الخطة الاستثمارية تم متابعة أعمال تمهيد شارع الجمهورية بالمركز وأعمال الرش وبدء صنفرة التربة الزلطية لفرد البيتومين استعدادًا لفرد الطبقة الاسفلتية ورصف الشارع ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مشيرًا إلى المتابعة المستمرة للأعمال لتنفيذها وفقاً للمواصفات والجداول الزمنية الموضوعة وخاصة مع توفر الاعتمادات المالية لها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحسين حالة الشوارع بنطاق المركز.

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