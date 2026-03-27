وزير الخارجية لنظيره الأمريكي: أمن مصر المائي قضية وجودية

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” أخبار عاجلة من الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، والذي أكد فيها عبد العاطي، أن أمن مصر المائي قضية وجودية، ونلتزم بثوابت واضحة تقوم على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل وفق مبادئ القانون الدولي.

وخلال الاتصال الهاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج و"ماركو روبيو" وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية شدد عبد العاطي على موقف مصر الداعي إلى تغليب الحلول الدبلوماسية ودعم المسار السياسي من خلال المفوضات، مشيرا فى هذا السياق إلى الجهود الصادقة التى تبذلها مصر وتركيا وباكستان لتحقيق التهدئة ودفع الأطراف المعنية لخفض التصعيد وإنهاء الحرب.

وفيما يتعلق بتطورات الملف الفلسطيني، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الحثيثة لضمان تنفيذ كافة بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية، ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لبدء ممارسة مهامها تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها بشكل كامل.

كما أكد في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين، ومواصلة العمل على تهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي الرامي للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وقد أدان وزير الخارجية اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، مشددًا على أن تلك الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام.

كما استعرض الوزيران مستجدات الأوضاع فى السودان، حيث أعرب الوزير الامريكى عن التقدير للدور البناء الذى تضطلع به مصر فى مسار التوصل لهدنة إنسانية مؤقتة تؤسس لوقف دائم لإطلاق النار.

واكد الوزير عبد العاطى فى هذا السياق على أهمية تدشين مسار سياسى فى السودان بملكية سودانية يعمل على وضع خريطة طريق شاملة لبناء سودان جديد، دون تدخلات او إملاءات خارجية.

كما شدد على ضرورة عدم المساس بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية، ودعم مؤسساتها الوطنية، مثمنا الجهود الأمريكية في إطار الرباعية الدولية.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع فى لبنان، أطلع الوزير عبد العاطي نظيره الأمريكي علي نتائج الزيارة التي أجراها الى لبنان في ٢٦ مارس، حيث شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة الوقف الفورى للتصعيد والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، معربا عن رفض مصر القاطع بالمساس بسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، او استهداف البني التحتية المدنية، مشيرا إلى أهمية تمكين مؤسسات الدولة والتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، ودعم جهود الدولة اللبنانية في حصر السلاح وفرض سلطاتها وسيادتها على كافة الأراضي اللبنانية.

وفيما يخص ملف الأمن المائي، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد علي تقدير مصر البالغ لرسالة الرئيس دونالد ترامب إلي رئيس الجمهورية وجهوده المقدرة في هذا الملف، مؤكدًا أن نهر النيل يمثل شريان الحياة للشعب المصري الذي يعيش في ظل ندرة مائية حادة، وان الامن المائى يشكل قضية وجودية بالنسبة لمصر.

وشدد الوزير عبد العاطى فى هذا السياق على أن مصر تلتزم بثوابت واضحة تقوم على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل وفق مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة، مبرزا فى هذا الاطار التعنت الاثيوبى المستمر.

ورفض الوزير عبد العاطى بشكل قاطع أية إجراءات أحادية على نهر النيل باعتباره نهرًا عابرًا للحدود.

فى ختام الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم فى دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم الامن والاستقرار بالمنطقة.



