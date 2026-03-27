الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بالأرقام.. حملات بيطرية تفحص مئات الآلاف من الطيور والماشية خلال فبراير

شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال فبراير الماضي، في تعزيز أعمال التقصي الوبائي الإكلينيكي للأمراض، وذلك عبر تنفيذ برنامج مكثف للترصد الحقلي، بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن خطة الدولة لدعم نظم الإنذار المبكر ومكافحة الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية.

وأوضح رئيس الهيئة أن فرق الترصد الوبائي للأمراض نفذت خلال شهر فبراير عددًا من زيارات الترصد الحقلية شملت زيارة 12199 منزل و 122 سوق، وذلك في 984 قرية على مستوى الجمهورية، حيث تم خلالها متابعة الحالة الصحية وفحص أعداد كبيرة من الحيوانات والطيور.

وأوضح أنه تم فحص نحو 64,978 رأس من الأبقار، و29,321 رأس من الجاموس، و70,391 رأس من الأغنام، بالإضافة إلى 10,617 رأس من الماعز، و1,568 من الجمال، إضافة إلى 3,930 من الدواب، فضلا عن 555,492 طائر.

وأشار التقرير الصادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى أن أعمال التقصي الإكلينيكي تُعد محورًا أساسيًا في منظومة الإنذار المبكر، وتستهدف الرصد المبكر للبؤر المرضية، بما يعزز سرعة الاستجابة ويحد من انتشار الأمراض، كما تسهم هذه الجهود في دعم برامج التحصين القومية ضد الأمراض الوبائية ذات الأولوية، وعلى رأسها الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، إلى جانب متابعة التربية المنزلية للطيور للحد من مخاطر إنفلونزا الطيور.

وأكد  الأقنص استمرار تنفيذ برامج الترصد والمسوح الوبائية بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري، بما يضمن حماية الثروة الحيوانية ورفع جاهزية المنظومة البيطرية في مختلف المحافظات.

ودعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع المربين إلى التعاون مع فرق الترصد الوبائي للامراض، والإبلاغ الفوري عن أي اشتباهات مرضية، حفاظًا على الصحة العامة وتحقيقًا للأمن الغذائي.

