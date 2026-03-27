الموانئ الكويتية: هجوم بمسيرات معادية على ميناء الشويخ دون أضرار أو إصابات

أعلنت هيئة الموانئ الكويتية، أنّ هجومًا بمسيرات معادية وقع على ميناء الشويخ دون أضرار أو إصابات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وكانت القوات المسلحة الكويتية رصدت خلال الـ (24) ساعة الماضية 20 صاروخاً باليستياً معادياً داخل المجال الجوي الكويتي، مشيرة إلى أنه تم اعتراض وتدمير (13) منها، فيما سقط (7) صواريخ خارج منطقة التهديد دون أن تشكّل أي خطر.

وبحسب التصريحات التي أدلى بها المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، تم رصد (9) طائرات مسيّرة معادية، حيث تم تدمير (6) منها، واستهدفت (2) طائرة مسيّرة أحد خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي، ما أدى إلى اندلاع حريق - يتم التعامل معه من قبل الفرق المختصة - دون تسجيل إصابات بشرية.

فيما سقطت طائرة مسيّرة واحدة خارج منطقة التهديد بحسب تصريحات المسؤول الكويتي .

كما تمكنت قوة من الحرس الوطني من تدمير طائرة مسيّرة و(5) طائرات (درون) ضمن مواقع المسؤولية في إطار التكامل والتنسيق بين الجهات العسكرية.