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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشهد ندوة تثقيفية عن الصحة الإنجابية بمسجد البقلي.. صور

ندوة تثقيفية حول
ندوة تثقيفية حول الصحة الإنجابية بمسجد البقلي بأسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ندوة تثقيفية عن الصحة الانجابية التي نظمتها مديرية الأوقاف بالتنسيق مع مديرية الصحة بمسجد البقلي بحي غرب مدينة أسيوط عقب صلاة ظهر الجمعة تحت رعاية فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة ومحافظ أسيوط في إطار الاستراتيجية القومية للسكان والصحة والتنمية التي تم إطلاقها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف القضية السكانية من أجل تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

 جاء ذلك بحضور فضيلة الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف باسيوط والدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف والشيخ ناصر محمد السيد مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف والشيخ علي عبدالمعطي إمام مسجد البقلي وحسني رجب الطويل مسئول اعلام تنظيم الأسرة بمديرية الصحة وكرم عبدالحفيظ نائب رئيس حي غرب والعديد من القيادات التنفيذية والصحية والدينية بالمحافظة.


وتحدثت الخطبة التي ألقاها الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف عن الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل فالأبناء أمانة في أعناق الآباء ولهم حقوق علينا في الحياة الكريمة الصالحة ويجب مراعاة هذه الحقوق عند الانجاب فالقضية لها آثار صحية واجتماعية واقتصادية موكدًا أن الكثرة إما أن تكون كثرة صالحة قوية منتجة متقدمة يمكن أن نباهي بها الأمم في الدنيا وأن يباهي نبينا (صلى الله عليه وسلم) بها الأمم يوم القيامة فتكون كثرة نافعة مطلوبة وإما أن تكون كثرة غوثائية "كغثاء السيل" عالة على غيرها جاهلة متخلفة في ذيل الأمم فهي والعدم سواء وأن القدرة ليست هي القدرة المادية فقط إنما هي القدرة بمفهومها الشامل بدنيًّا وماديًّا وتربويًّا وقدرة على إدارة شئون الأسرة وكل ما يشمل جوانب العناية بها والرعاية لها لافتا إلى إنه جاري الاعداد لمبادرة الألف إمام والألف يوم الذهبية بالتنسيق والتعاون بين الأوقاف والصحة.

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وأكد محافظ أسيوط أن القضية السكانية لابد أن تكون خطة متكاملة بين أطياف المجتمع بالكامل من المؤسسات الدينية والطبية والثقافية والأسرية موضحًا أن الهدف ليس تقليل أعداد السكان ولكن تحسين الخصائص السكانية وجودة حياتهم وخروج جيل صحي قادر على مواكبة العصر، والمشاركة في التنمية لبناء مصرنا الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيبسي رئيس الجمهورية مشيدا بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الصحة والأوقاف لمواجهة المشكلة السكانية التي تعد أكبر عائق لتحقيق التنمية لافتا إلى أن معظم الافكار التي تعوق عملية التنمية هي أفكار موروثة تحتاج الى تصحيح وتطوير وتوعية وأن أفضل من يستطيع تغيير تلك الأفكار لدى المواطنين هي المؤسسات التعليمية والدينية موجهًا بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لحل مشكلة القضية السكانية ونشر الوعي بمخاطرها حيث أن حماية المواطن المصري والحفاظ على صحته من أهم أولويات الدولة.
كما تحدث الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة عن توجه الدولة خلال الفترة الحالية وهو الحفاظ على صحة المواطن بكل الطرق الممكنة من خلال المبادرات الرئاسية الصحية لجميع الأعمار لافتًا إلى أن مبادرة تنظيم الأسرة تقدم خدماتها من خلال 13 إدارة صحية في جميع المراكز وبالإضافة إلى القوافل الطبية المنتشرة وعيادات تنظيم الأسرة التي تجوب جميع المناطق لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان بدون أية رسوم منوهًا إلى إنه سيتم قريبًا تخصيص وحدة بكل مركز موجود بها استشارين نساء وتوليد وتنظيم أسرة ومختلف التخصصات من تقدم خدمات تنظيم الأسرة والمشروة من الساعة 3 : 6 مساءًا.


واستعرض حسني رجب الطويل مراحل فحوصات تنظيم الأسرة التي تتم بجميع عيادات تنظيم الأسرة البالغ عددها 255 عيادة على مستوى المحافظة بدءًا من الكشف واختيار الوسيلة المناسبة والمتابعة الدورية كما شرح أنواع وسائل تنظيم الأسرة.

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