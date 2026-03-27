موعد مباراة منتخب مصر والسعودية والقنوات الناقلة

يواجه منتخب مصر نظيره السعودي اليوم في لقاء ودي ضمن استعدادات الفراعنه لخوض بطولة كأس العالم

وتقام مباراة مصر والسعودية اليوم الجمعة في تمام الساعه السابعة والنصف بتوقيت القاهرة

و تذاع مباراة منتخب مصر مع نظيره السعودية على قناة أون سبورت 1

ويواجه منتخب مصر نظيره الاسباني يوم 31 من شهر مارس الجاري

وتضم قائمة منتخب مصر

- حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء.

- خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح، أحمد نبيل كوكا وآخرون.

- خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل.

- خط الهجوم: مصطفى محمد، ناصر منسي