مين رشحه للأهلي؟.. مدحت شلبي ينتقد كامويش

علق الإعلامي مدحت شلبي على أداء يلسين كامويش، لاعب النادي الأهلي.

وقال مدحت شلبي في تصريحات تليفزيونية: “أنا نفسي حد من النادي الأهلي يقولنا مين اللي رشّح كابوتشا للنادي الأهلي، نفسي، بيقولولي اسمه كامويش، كامويش كابوتشا، في النهاية كلها سلطة يعني”.

وأضاف: “فعلا عايز اعرف مين أشار على الأهلي التعاقد مع كامويش؟، معلوماتي إن اللي بعت الفاكس للنادي بتاع اللاعب هو كابتن سيد عبد الحفيظ بعد ما شاف فيديوهات ولقطات له، وواحد رشّحه له وعمل الإيميل وبعته للنادي بتاعه”.

وتابع: “في نفس الوقت مدير التعاقدات في الأهلي أسامه هلال بعت فاكس هو كمان، فهل فعلاً كابتن سيد عبد الحفيظ اقتنع بإمكانياته وأخد رأي توروب، ولا قراره لوحده؟”.