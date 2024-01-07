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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جرار وماكينة ري.. ضبط 3 متهمين بسرقة مزرعة بأطفيح

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة محتويات مزرعة بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

 

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بسرقة 2 ماكينة رفع مياه و3 مواتير رش و500 متر خرطوم، و3 مسدس رش مياه وتانك مياه و80 كيس سماد و250 لفة خرطوم و2000 متر مواسير بلاستيك ومشمع بلاستيك ونافذة وباب وأريكة وجرار صغير بالمقطورة الخاصة به من داخل إحدى المزارع بدائرة المركز.

 

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وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام سيارة «ربع نقل» ملك وقيادة أحدهم «تم ضبطها»، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهم سيئي النية يقيمان بدائرة المركز أمكن ضبطهما.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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