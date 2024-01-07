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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اصابات خطيرة ..خناقة شوارع بين فريقين بدوري الدرجة الثالثة بأكتوبر

صدى البلد

أصيب 4 لاعبين كرة قدم من دوري الدرجة الثالثة في مشاجرة بين فريقين بمقر نادي الإعلاميين بمدينة السادس من أكتوبر، وسيطرت مباحث الجيزة على المشاجرة وألقت القبض على طرفيها. 

 

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بمقر نادي الإعلاميين.

 

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انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص بقيادة العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر نشوب مشاجرة بين فريقي الإعلاميين والمعادي بدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم مما أسفر عن سقوط 4 مصابين بكسور وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفي 

 

اصطحب الأمن الطرفين إلى ديوان قسم ثالث أكتوبر وتبادلا الاتهامات، وتحرر محضر أحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

دوري الدرجة الثالثة خناقة شوارع أكتوبر النجدة مشاجرة

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