عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضيع ورثه على الكيف.. شاب يشنق نفسه بسبب الإدمان في الوراق

صدى البلد

دمر الإدمان حياته وقضت المخدرات على كل ما يمتلكه بعدما أضاع ميراثه على "الكيف" ولم يعد عمله البسيط في الحدادة يلبي احتياجاته من المخدرات فقرر التخلص من حياته لذا أعد مشنقة في غرفة نومه وعلق جسده عليها حتى فارق الحياة. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الوراق بالعثور على جثة شاب مشنوقا في غرفة نومه داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة امنية الى مسرح البلاغ وتبين العثور على جثة شاب عشريني يوجد حول رقبته اثار خنق وبجواره حبل معلقا في السقف. 

 

txt

حزين على وفاة شقيقه منذ 5 سنوات.. شاب يشعل النيران في نفسه بناهيا

txt

مخطوبة لابن عمتها وغلطت معاه.. حل لغز جثة رضيعة بدروم مستشفى الوراق

أشارت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة الى ان المتوفى يقيم بمفرده بعد وفاة والديه ويعمل حداد رفقة زوج عمته في ورشته وانه مدمن على المواد المخدرة وانقق كل ما يملك على شرائها خاصة ميراثه الذي تركه له والده. 

وأضافت التحريات انه عندما تأخر عن الذهاب لعمله توجهت عمته وزوجته لشقته للاطمئنان عليه وبعد فترة من طرق باب الشقة استعانا بالجيران لكسره وفوجئوا به معلقا في سقف غرفته بحبل فانزلوه في محاولة لانقاذه الا انه كان قد فارق الحياة. 

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

الإدمان يشنق نفسه الوراق ضيع ورثه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

بعد ساعات من طرح شهادات 27%| مفاجأة سارة في سعر الذهب والدولار

موضوعات متعلقة

مخطوبة لابن عمتها وغلطت معاه.. حل لغز جثة رضيعة بدروم مستشفى الوراق

حزين على وفاة شقيقه منذ 5 سنوات.. شاب يشعل النيران في نفسه بناهيا

مصرع عامل سقط من أعلى سقالة بجوار محطة مترو ساقية مكي

تورط رجل أعمال.. مفاجآت جديدة في ضبط 100 مليون جنيه بحدائق أكتوبر

من أمام شركته.. القبض على صاحب شركة أجهزة كهربائية بسبب 45حكما قضائيا

حقيقة القبض على الفنان محمد رمضان بسبب حكم حبسه عام

صياد بري كلمة السر.. لغز تقييد11 كلبا وتكميم أفواههم أمام فندق بأكتوبر

راح الراجل الطيب وبناته.. ننشر صورة أب وابنته من ضحايا مأساة سقارة

ترشيحاتنا

بلومبيرج تكشف عن سعي واشنطن لتوريط دول أخرى في حكم غزة

إمام عاشور سبب ورطة الأهلي في صفقة المهاجم الجديد.. تفاصيل

الأكثر شيوعًا بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن مرض الربو

نصر الله لا يهددنا من فراغ.. صحيفة عبرية تكشف تقديرات الجيش الإسرائيلي لقدرات حزب الله العسكرية

مرسيدس CLA 180 موديل 2023 للبيع بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

النائب مجاهد نصار الخضراوي على توفير منفذ لبيع السكر بأسعار مخفضة بميت نما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: تناول الكاكاو بكثرة يحميك من مرض قاتل

بسعر صادم.. اعرف ثمن بدلة هاندا أرتشيل السوداء

ارتداه كريستيانو رونالدو.. سعر جاكيت محمد رمضان في الرياض يتجاوز 80 ألف جنيه

برقم خرافي.. سعر فستان أسماء إبراهيم يثير الجدل

فيديو

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

بسبب أزمة الطيار.. حقيقة القبض على محمد رمضان لتنفيذ قرار حبسه 

خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ