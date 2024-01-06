ضيع ورثه على الكيف.. شاب يشنق نفسه بسبب الإدمان في الوراق

دمر الإدمان حياته وقضت المخدرات على كل ما يمتلكه بعدما أضاع ميراثه على "الكيف" ولم يعد عمله البسيط في الحدادة يلبي احتياجاته من المخدرات فقرر التخلص من حياته لذا أعد مشنقة في غرفة نومه وعلق جسده عليها حتى فارق الحياة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الوراق بالعثور على جثة شاب مشنوقا في غرفة نومه داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة امنية الى مسرح البلاغ وتبين العثور على جثة شاب عشريني يوجد حول رقبته اثار خنق وبجواره حبل معلقا في السقف.

أشارت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة الى ان المتوفى يقيم بمفرده بعد وفاة والديه ويعمل حداد رفقة زوج عمته في ورشته وانه مدمن على المواد المخدرة وانقق كل ما يملك على شرائها خاصة ميراثه الذي تركه له والده.

وأضافت التحريات انه عندما تأخر عن الذهاب لعمله توجهت عمته وزوجته لشقته للاطمئنان عليه وبعد فترة من طرق باب الشقة استعانا بالجيران لكسره وفوجئوا به معلقا في سقف غرفته بحبل فانزلوه في محاولة لانقاذه الا انه كان قد فارق الحياة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.