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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حزين على وفاة شقيقه منذ 5 سنوات.. شاب يشعل النيران في نفسه بناهيا

صدى البلد

أشعل شاب عشريني النيران في نفسه وسط الشارع بمنطقة ناهيا في بولاق الدكرور لمروره بأزمة نفسية بعد وفاة شقيقه في حادث منذ ٥ سنوات. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة باشعال شاب النيران بنفسه بمنطقة ناهيا، ترأس المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور قوة امنية انتقلت لمسرح البلاغ وتبين قيام شاب يدعى عبد الرحمن. ا ٢٦ سنة باشعال النيران في نفسه حيث وقف وسط الشارع وسكب بنزين على جسده ثم اشعل النار به لتلتهم جسده وسط صرخاته وذهول الجيران والمارة الذين احاطوه بالبطاطين واخمدوا النيران ونقلوه إلى المستشفى. 

 

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أفادت التحريات باشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن الشاب يعاني من مرض الوسواس القهري أصيب به منذ ٥ سنوات عقب وفاة شقيقه في حادث موتوسيكل ويعالج من مرضه النفسي طوال تلك السنوات، واليوم حاول التخلص من حياته حرقا وتبين إصابته بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة ٤٠ ٪ ويصارع الموت داخل المستشفى. 

تحرر  محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

شاب يشعل النيران في نفسه ناهيا بولاق الدكرور أزمة نفسية الوسواس القهري

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