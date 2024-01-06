صياد برئ كلمة السر.. لغز تقييد11 كلبا وتكميم أفواههم أمام فندق بأكتوبر

١١ كلبا مقيدة الأرجل ومكممة الفم أثاروا الجدل بعد العثور عليهم داخل أجولة امام فندق شهير بمدينة ٦ أكتوبر.

بلاغ مثير للجدل

البلاغ الذي تلقته مديرية أمن الجيزة جذب انتباه القيادات الامنية ليوجهوا بسرعة فحص ملابسات الواقعة بعدما اثارت الجدل بين سكان المدينة ورواد الفندق.

تحريات قادها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية على مدار ٧٢ ساعة انتهت للتوصل لهوية من تخلصوا من الكلاب بتلك الطريقة، حيث تبين انهم ٣ مختصين بالتعامل مع الكلاب الضالة وراء ارتكاب الواقعة.

تمكنت قوة امنية من القاء القبض على المتهمين الثلاثة وبمواجهتهم اعترفوا ان مالك فيلا هو من طلب منهم ذلك واستدعاهم لكثرة الكلاب في المنطقة وتسببها في إرهاب الأطفال فاستجاب له المتهمون وقاموا بجمع ١١ كلبا بعدما قيدوهم بالحبال من ارجلهم وكمموا افواههم للتعامل معهم الا انهم عقب الانصراف من المنطقة القوهم امام الفندق.

مش عايز أذيهم

استدعت قوات الشرطة مالك الفيلا الذي اتفق مع المتهمين فقال ان الكلاب كثرت بشدة حول سكنه وتسببت في اذى واخافة الأطفال حيث تجري خلف السيارات وتهاجم بعض السكان ولعدم رغبته في ايذائهم بحث عن مزارع للكلاب ومختصين للتعامل معهم وبالفعل عثر على المتهمين واتفق معهم على جمع الكلاب الضالة والتعامل معها ورعايتها في مزرعتهم الخاصة لكنه لم يعلم انهم القوهم في الشارع.

١١ كلبا امام فندق

كشفت أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم الجمعة، ملابسات واقعة العثور على 11 كلبًا مقيدة الأرجل ومكممة الفم أمام أحد الفنادق الشهيرة بـ6 أكتوبر، وألقت القبض على 3 متهمين في الواقعة، وتوصلت إلى السيارة التي ألقت الكلاب أمام الفندق.

وأمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإحالة المتهمين الثلاثة إلى النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى رئيس مباحث أول أكتوبر بلاغا من «دينا. س» مدير عام بفندق شهير في 6 أكتوبر، وقالت إنها فوجئت بسيارة قامت بإلقاء 11 جوالا بداخل كل جوال كلب مربوط بسلك من الأيدي والفم.

وبتكثيف التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية تمكن ضباط البحث الجنائي من تحديد خط سير السيارة وضبط مرتكبي الواقعة وهم «محمود. ي» ٤٣ سنة سائق، و«محمد. ي» ٣٩ سنة صياد بري، و«مصطفى .ص» ٢٦ سنة بدون عمل، وكذا تم ضبط السيارة

وبمواجهتهم اعترف السائق باتفاقه مع الصياد والثالث على العمل بمقابل مادي لاصطياد الكلاب الضالة،. وأفاد الثاني بأنه يعمل صيادا بريا، وقام رئيس اتحاد شاغلين غرب سوميد بالاتفاق معه على اصطياد الكلاب الضالة بالمنطقة وبرفقته الثالث، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم استدعاء رئيس اتحاد الشاغلين بغرب سوميد لسماع أقواله، وتولت النيابة التحقيق.