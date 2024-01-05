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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الكاميرات رصدت الجريمة.. 20 ثانية رعب في إطلاق نار بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

صدى البلد

حرزت الاجهزة الامنية بالجيزة كاميرات مراقبة داخل محل كبابجي شهير بعد اطلاق شخص النيران على مرافقيه ما أسفر عن مقتل ٢ منهم وإصابة الثالث ثم اطلق النار على نفسه ليسقط بجوارهم جثة هامدة. 

وكشفت التحريات أن كاميرات المراقبة المثبتة داخل المحل رصدت الجريمة كاملة بداية من دخول ٤ رجال وجلوسهم لتناول الغداء ثم تحول الأمر بينهم الى مشادة كلامية وفي ٢٠ ثانية تقريبا كان انتهى الامر بكارثة بعدما أخرج أحدهم سلاحا ناريا وصوبه تجاه الباقين وفتح منه النيران ليسقطوا جميعا ثم صوب الطبنجة تجاه جسده واطلق منها رصاصة في بطنه وتلاها باخرى اخترقت راسه. 

 

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المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

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كانوا بيتغدوا وفتح عليهم النار.. مفاجآت في إطلاق الرصاص داخل محل كبابجي شهير بأكتوبر

وشهد مطعم كبابجي شهير بمدينة ٦ اكتوبر واقعة اطلاق اعيرة نارية بداخله ما اسفر عن سقوط ٤ ضحايا بين متوفين ومصابين تم نقلهم الى المستشفى. 

تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا من غرفة النجدة باطلاق اعيرة نارية داخل محل كبابجي شهير بمدينة اكتوبر، وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بسرعة انتقال القوات لفحص البلاغ وبيان ملابساته. 

ترأس اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية قوة امنية وانتقلت لمسرح البلاغ وتبين العثور على جثتي رجلين و٢ اخرين مصابين، تم نقلهم الى المستشفى، واشارت التحريات الى ان الجثتين لشقيقين كانا برفقة ابن احدهما وصديق لهم وتوجهوا جميعهم للمطعم لتناول الغداء واثناء تحدثهم نشبت مشادة كلامية بين الشقيقان بسبب خلافات على الميراث. 

أضافت التحريات أن أحد الشقيقان أخرج سلاح ناري طبنجة واطلق الرصاص على الثلاثة الاخرين فقتل شقيقه وصديقه واصاب ابن شقيقه ثم فاجأ الجميع باطلاق النيران على نفسه ليلقى مصرعه في الحال. 

 

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وفر رواد المطعم هاربين فور اطلاق النيران وناقشهم ضباط مباحث اكتوبر ليسردوا تفاصيل الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

كبابجي شهير إطلاق أعيره نارية ٢٠ ثانية كاميرات المراقبة الجيزة

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