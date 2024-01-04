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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كانوا بيتغدوا وفتح عليهم النار.. مفاجآت في إطلاق الرصاص داخل محل كبابجي شهير بأكتوبر

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في اطلاق النيران داخل محل كبابجي شهير والذي أطلق فيه شاب، الرصاص، على شقيقه، وابن شقيقه، وصديقه، ثم أطلق النار على نفسه؛ ليفارق الحياة. 

وأشارت التحريات، إلى أن الشقيقين يعملان في مجال دباغة الجلود، ويمتلكان مبالغ مالية طائلة، ويوجد بينهما خلاف على الميراث، وتوجهوا لتناول طعام الغداء في المطعم، وفي أثناء تحدثهم سويا، نشبت مشادة كلامية بين الشقيقين فقام أحدهما وفتح النيران من طبنجة معه على الثلاثة الآخرين. 

وشهد مطعم كبابجي شهير بمدينة 6 أكتوبر، واقعة إطلاق أعيرة نارية بداخله، ما أسفر عن سقوط 4 ضحايا بين متوفين ومصابين، تم نقلهم الى المستشفى. 

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قدّام زباين المطعم| خلّص على أخوه وضرب نفسه بالرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

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تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة النجدة بإطلاق اعيرة نارية داخل محل كبابجي شهير بمدينة 6 أكتوبر.

ووجه اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، بسرعة انتقال القوات لفحص البلاغ وبيان ملابساته. 

وترأس اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، قوة أمنية، وانتقلوا لمسرح البلاغ، وتبين العثور على جثتي رجلين، و2 آخرين مصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأشارت التحريات إلى أن الجثتين لشقيقين، كانا برفقة ابن احدهما، وصديق لهما، وتوجهوا جميعهم للمطعم لتناول الغداء، وفي أثناء تحدثهم؛ نشبت مشادة كلامية بين الشقيقين بسبب خلافات على الميراث.

وأضافت التحريات، أن أحد الشقيقين أخرج سلاحا ناريا (طبنجة) وأطلق الرصاص على الثلاثة الآخرين، فقتل شقيقه، وأصاب ابن شقيقه وصديقهما، ثم فاجأ الجميع بإطلاق النيران على نفسه؛ ليلقى مصرعه في الحال. 

وفرَّ رواد المطعم هاربين، فور إطلاق النيران، وناقشهم ضباط مباحث أكتوبر؛ ليسردوا تفاصيل الجريمة، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

كبابجي شهير اطلاق النيران فتح عليهم النار

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