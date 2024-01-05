عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأم وطفلة يصارعان الموت.. مصرع أب وبناته الثلاث في مأساة سقارة

صدى البلد

شهدت منطقة سقارة بمدينة البدرشين مأساة بعد مصرع أب وبناته الثلاث وإصابة الأم وابنتها داخل منزلهم إثر حريق هائل. 

التحريات كشفت عن حدوث تسرب غاز أودى بحياة الأربعة متأثرين باختناقهم بالغاز والدخان، وتخضع الأم ذات الـ40 سنة للعناية الفائقة لسوء حالتها الصحية وابنتها (ياسمين 11 سنة) تحت الملاحظة مع إيداع الجثامين ثلاجة المستشفى.

الحريق أسفر عن مصرع كل من: جميل رمضان عبد الكريم 45 سنة وبناته (أميرة 17 سنة) و(نرمين 11 سنة) و(بسملة 5 سنوات) وأصيبت الأم سحر عبد الرحمن كامل والابنة "ياسمين" وتخضعان للعلاج.

 

txt

مغارة على بابا.. غرفة سرية و100 مليون جنيه مع عصابة المليونيرات بأكتوبر

txt

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بقرية سقارة.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات تمكنت من اخماد الحريق وتبين وجود اسرة كاملة داخل الشقة زوجين و٤ بنات تبين مصرع الأب و٣ من بناته واصابة الام والابنة الرابعة باختناق، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

سقارة مصرع اب وبناته الثلاث البدرشين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

أكشن في الكمين.. سر الغرفةالسرية و١٠٠ مليون جنيه مع عصابة المليونيرات بحدائق أكتوبر

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر آيتن عامر بعد تعديها علي زوجها

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

موضوعات متعلقة

أكشن في الكمين.. سر الغرفةالسرية و١٠٠ مليون جنيه مع عصابة المليونيرات بحدائق أكتوبر

جهات التحقيق تستمع للشهود لمعرفة أسباب حريق مصنع القماش بالنزهة

اشتعال حريق بسيارة ملاكي أعلى كوبري الدقي

قرار عاجل باستدعاء مالك عقار أكتوبر المنهار..تفاصيل

اندلاع حريق بمخزن مواد كيماوية في أكتوبر.. ومحاولات للسيطرة عليه

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

سب وقذف .. تفاصيل جديدة في خلافات الفنانة آيتن عامر وطليقها

بعد انهيار جزئي| انتشال جثمانين من أسفل أنقاض مبنى تحت الإنشاء بأكتوبر

ترشيحاتنا

موعد أول أجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين

ردا على اليوم التالي.. بيان عاجل للرئاسة الفلسطينية

أحمد نعينع يوقف القراءة بسبب تهليل المصلين أثناء القراءة.. فيديو

لزيادة المساعدات.. عائلات الرهائن الإسرائيليين ينظمون احتجاجا بمعبر كرم أبوسالم

كيف تشتري شهادة بفائدة 27 و23.5% من البنوك.. تفاصيل

العدالة أولا.. قرار عاجل في اتهام سائق لودر بدهس مهندس التجمع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي يكشف عن علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالسكري.. تحذير عاجل

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

في عيد ميلادها الـ30..صور تكشف عن هنا الزاهد قبل وبعد عمليات التجميل

بالفستان الأبيض.. مي كساب تثير جدل بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

شتمتني.. الخلافات بين طليق آيتن عامر ووالدتها تصل إلى قسم الشرطة

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة وقوع زازال .. لن تتوقع أين

أحمد العوضي: اجتهدت عشان "الإسكندراني" وكانت فرصة إني أقدم أول بطولة ليا

عصام السقا: وافقت على "الإسكندراني" من غير تفكير وربنا دايما بيجبر بخاطري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ