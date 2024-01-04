قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

تصدرت اميرة الذهب تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدما ارتبط اسمها بإلقاء القبض على رجل اعمال يدير مصنعا الأسلحة النارية والمخدرات، لتخرج اميرة الذهب وتنفي تورطها مع عصابة المخدرات مؤكدة على عدم امتلاكها لفروع اخرى ومشاركة زعيم العصابة لها بتلك الفروع الوهمية.

وقالت اميرة الذهب في لايف عبر صفحتها الرسمية انها لا تملك سوى فرع واحد فقط وليس لديها لي شركاء.

ونفت مصادر امنية علاقة اميرة الذهب بتلك العصابة التي تم ضبطها منذ قرابة اسبوع بحسب بيان صادر من وزارة الداخلية حيث كشفت تحريات مباحث الجيزة بالتعاون مع مباحث مكافحة المخدرات تفاصيل الواقعة كاملة وتبين قيام ١٠ اشخاص بينهم ٣ خارج البلاد بجلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش الإصطناعى (البودر)، وكذا إدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من محافظتى القاهرة والجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع ، فضلاً عن قيامهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة فى محاولة لإصباغها بالصبغة الشرعية .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط ( 7 أشخاص "عناصر التشكيل المتواجدين بالبلاد") بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش الإصطناعى "البودر" وزنت 46 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – عدد من الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – 4 بنادق آلية - 26 طبنجة – بندقية خرطوش – 6 فرد خرطوش – 2 سلاح نارى "مقروطة" محلية الصنع – 6 طبنجة صوت - عدد من الطلقات مختلفة الأنواع – أدوات ومعدات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية – مبالغ مالية كبيرة عملات محلية وأجنبية – 11 سيارة مختلفة الأنواع – كمية من المصوغات الذهبية وزنت أكثر من 8,5 كيلو جرام – 6 ساعة يد – لاب توب – 15 هاتف محمول) .

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الجلب والإتجار وإعادة التدوير وكذا الأدوات والمواد المستخدمة فى التصنيع والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية من حصيلة تجارتهم غير المشروعة والأسلحة النارية والذخائر وأجزاء الأسلحة بقصد التصنيع والدفاع عن تجارتهم الآثمة والسيارات لنقل وترويج المواد المخدرة .

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات ب ١٢٢ مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.