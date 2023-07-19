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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أميرة الذهب |360 ثانية تكشف حيلة 3 سيدات لسرقة محل مجوهرات شهير بأكتوبر..صور

صدى البلد

فيديو مدته 360 ثانية نشرته مالكة محل "أميرة الذهب" الشهير للمجوهرات كشف عن حيلة 3 سيدات لسرقة خاتمين ورصدتهن كاميرات المراقبة اثناء تنفيذ خطتهن حيث تولت إحداهن الاختيار من بين عدد كبير من الخواتم بينما تولت الأخريين التحدث إلى البائع لالهائه حتى نجحت احداهن في الاستيلاء على خاتمين. 

وأظهر الفيديو السيدة اثناء وضع الخاتم الأول في حقيبتها خلسة ثم بعد دقائق قليلة استولت على خاتم آخر وأخفته في فمها ثم اخرجته لتخفيه بين يديها وانصرفت برفقة صديقتها بينما ظلت الثالثة تتحدث للبائع لثوان قليلة وأخرجت رزمة من المال لعدها لإيهام البائع بالشراء ثم اعادتها لحقيبتها وانصرفت.

بعد فترة قليلة خرجت أميرة الذهب لتعلن في فيديو آخر انها تمكنت عن طريق بعض الأشخاص الذين أرشدوها عن هوية إحدى السيدات استعادة الخاتمين حيث قام زوج السيدة باعادة الخاتمين لها ولم تحرر مالكة المحل محضرا بالواقعة مكتفية باستعادة المسروقات حيث بلغ وزن الخاتمين 28 جراما ونصف ويصل ثمنهما الى حوالي 63 الف جنيه. 

 

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فور نشر مقطع الفيديو تم التكليف باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وباجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت مباحث أكتوبر بالتعاون مع مباحث المقطم بالقاهرة بالتوصل لهوية المتهمات وتبين انه يعاونهن رجلين فتم التنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وألقي القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب عدة جرائم مماثلة في مناطق مختلفة. 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن توثيق قيام ثلاث سيدات بسرقة مشغولات ذهبية من داخل محل للمصوغات بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 سيدات "لهن معلومات جنائية ، وإحداهن مطلوب التنفيذ عليها فى 9 أحكام قضائية" - وشخصين) وبحوزتهم (مبلغ مالى – عدد من المشغولات الذهبية "حصيلة سرقة المحل المشار إليه").

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقات محلات المصوغات بأسلوب "المغافلة"، وقيامهم بالهرب بإستخدام سيارة "قيادة وملك الشخصين المذكورين"، وتم بإرشادهم ضبط السيارة.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وزارة الداخلية مقطع فيديو سرقة مشغولات ذهبية أميرة الذهب سرقة خاتمين محل مجوهرات شهير

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