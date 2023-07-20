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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيعملولنا سحر..هاني يبرر معاونة شقيقه في طعن طفلين من أسرة زوجتيهما بالمطرية..مستند

صدى البلد

أجرت نيابة المطرية تحقيقات موسعة في طعن شقيقين لطفلين اثناء خروجهما من حفل زفاف "فرح شعبي" انتقاما من خلافات نسب بينهما وبين اسرة الطفلين ما أدى لاصاباتهما باصابات خطيرة. 

المتهم الأول هاني.س اثناء مثوله أمام جهات التحقق أقر بارتكابه الجريمة واعترف أنه عاون شقيقه الهارب عيد.س في طعن الطفلين قائلا: أنا غلطان مش هعمل كده تاني. 

وبرر المتهم دافعه وشقيقه لطعن الطفلين بأنه يوجد خلافات بينهما وبين أسرة الطفلين بسبب علاقة مصاهرة قائلا: بيعملولنا سحر وأعمال وروحنا لدجال قالنا لازم يروحوا البشعة عشان يبان هما اللي بيأذونا بس هما رفضوا.  

جانب من اعترافات المتهم 

وكانت لفتت صرخات صغيرين 12 و 13 عاما انتباه المعازيم أثناء مغادرتهم في فرح شعبي بمنطقة المطرية، ليشاهدوهما غارقين في دمائهما على الأرض وقد أصيب كل منهما بطعنات في الصدر، أسرع الأهالي بنقل الطفلين إلى المستشفى لإنقاذهما لحين الكشف عن ملابسات ما تعرضا له.

داخل مستشفى المطرية التعليمي دخل بعض الشباب يحملون طفلين قال الأول إنه يدعى إياد سميح 13 عاما، تبين أنه مصاب بطعنة في الجانب الأيسر من الصدر أسفل الذراع اخترقت الرئة وسببت له نزيفا داخليا، والآخر يدعى مصطفى سليمان 12 سنة مصاب بطعنتين بالصدر والكتف اخترقت إحداهما الضلوع، وتم تقديم العلاج اللازم لهما ثم إدخال الطفل المجني عليه الأول لغرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة لإيقاف النزيف بالرئة.

وقال فهد مرزوق المحامي وكيلا عن الطفل اياد إن الطفلين تعرضا لهجوم من شقيقين قريبين ونسيبين للعائلة بسبب خلافات أسرية وهما محمود. س وشهرته "عيد" وشقيقه هاني.س حيث أن المتهم الأول متزوج من ابنة عم الطفل إياد وشقيقه متزوج من عمة الطفل وبسبب تعاطي الشقيقان للمخدرات وتعديهما بالضرب على زوجتيهما تركت الزوجتان منزليهما وعادت كل منهما لمنزل أسرتها. 

فهد مرزوق المحامي 

حاول الزوجان إعادتهما إلا أنهما رفضتا بسبب سوء سلوك وأخلاق الزوجين الشقيقين، وأضاف مرزوق أن الشقيقين منذ شهرين حاولا إخافة زوجتيهما فذهبا لمنزل أسرتيهما بمدينة شبرا الخيمة وأطلقا وابلا من الأعيرة النارية صوب المنزلين لكن دون إصابات، كنوع من التهديد فتدخل بعض العقلاء وكبار العائلتين لاحتواء الأمر وبالتالي لم يتم تحرير محضر بإطلاق النار أملا في إصلاح الأمر بشكل ودي إلا أن الزوجين أصرا على الانتقام من مغادرة زوجتيهما. 

وأفادت التحريات الأولية أن الطفلين المجني عليهما توجها لحضور حفل زفاف تلقيا دعوة لحضوره في عزبة الحصن بمنطقة المطرية التي يسكن بها المتهمان وما أن علما أن قريبي زوجتيهما في الزفاف قررا تنفيذ مخططهما بالانتقام فانتظرا بجوار مسجد في شارع الغروب وما أن شاهدا خروج الطفلين من "الفرح" أحاطا بهما وأخرج كل منهما سلاح أبيض وسددا طعنات للطفلين وتركاهما غارقين في دمائهما وفرا هاربين. 

نجحت مباحث المطرية في إلقاء القبض على أحد الشقيقين المتهمين مختبئا في منزل جيرانه بينما تتم مطاردة المتهم الآخر، وأدلى والدا الطفلين المجني عليهما بأقوالهما في النيابة واتهما نسيبيهما بارتكاب الواقعة انتقاما من زوجتيهما لتركهما المنزل وقررت النيابة حبس المتهم المضبوط 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في القتل وأمرت بضبط وإحضار شقيقه. 

المطرية عزبة الحصن بيعملولنا سحر طعن طفلين نيابة المطرية

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