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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

هرب من الحر للموت.. غرق نقاش أثناء استحمامه في نهر النيل بالوراق

صدى البلد

لقى نقاش مصرعه غرقا، أثناء استحمامه بنهر النيل بجزيرة الوراق، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم العميد هاني شعراوي، رئيس قطاع الشمال، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود شخص غريق بجزيرة الوراق، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم هاني مندور، رئيس المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

 

وبالانتقال والفحص تبين أن الغريق، يعمل نقاشا، 19 سنة، وأثناء قيامه بالاستحمام بنهر النيل عقب انتهائه من عمله هربا من حرارة الجو تعرض للغرق، وبسؤال الشهود أيدوا ما جاء بالفحص، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نقاش نهر النيل جزيرة الوراق غرق نقاش الوراق النيابة العامة

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