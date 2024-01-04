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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

صدى البلد

ارتفع عدد ضحايا اطلاق النيران داخل محل كبابجي شهير بمدينة ٦ اكتوبر الى ٣ اشخاص بعدما فارق محاسب الحياة متاثرا باصابته. 

وكشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في اطلاق النيران داخل محل كبابجي شهير والذي اطلق فيها شاب الرصاص على شقيقه وابن شقيقه وصديقه ثم اطلق النيران على نفسه ليفارق الحياة. 

واشارت التحريات الى ان الشقيقان يعملان في مجال دباغة الجلود ويمتلكان مبالغ مالية طائلة ويوجد بينهما خلاف على الميراث وتوجهوا لتناول طعام الغداء في المطعم واثناء تحدثهم سويا زشبت مشادة كلامية بين الشقيقان فقام احدهما وفتح النيران من طبنجة على الثلاثة الاخرين. 

 

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كانوا بيتغدوا وفتح عليهم النار.. مفاجآت في إطلاق الرصاص داخل محل كبابجي شهير بأكتوبر

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قدّام زباين المطعم| خلّص على أخوه وضرب نفسه بالرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

شهد مطعم كبابجي شهير بمدينة ٦ اكتوبر واقعة اطلاق اعيرة نارية بداخله ما اسفر عن سقوط ٤ ضحايا بين متوفين ومصابين تم نقلهم الى المستشفى. 

تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا من غرفة النجدة باطلاق اعيرة نارية داخل محل كبابجي شهير بمدينة اكتوبر، وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بسرعة انتقال القوات لفحص البلاغ وبيان ملابساته. 

تراس اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية قوة امنية وانتقلت لمسرح البلاغ وتبين العثور على جثتي رجلين و٢ اخرين مصابين، تم نقلهم الى المستشفى، واشارت التحريات الى ان الجثتين لشقيقين كانا برفقة ابن احدهما وصديق لهم وتوجهوا جميعهم للمطعم لتناول الغداء واثناء تحدثهم نشبت مشادة كلامية بين الشقيقان بسبب خلافات على الميراث. 

اضافت التحريات ان احد الشقيقان اخرج سلاح ناري طبنجة واطلق الرصاص على الثلاثة الاخرين فقتل شقيقه واصاب ابن شقيقه وصديقهم ثم فاجأ الجميع باطلاق النيران على نفسه ليلقى مصرعه في الحال وعقب ايداع الصديق الذي يعمل محاسب المستشفى فارق الحياة متاثرا باصابته. 

فر رواد المطعم هاربين فور اطلاق النيران وناقشهم ضباط مباحث اكتوبر ليسردوا تفاصيل الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

كبابجي شهير أكتوبر مديرية امن الجيزة إطلاق أعيره نارية النجدة محل كبابجي شهير

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