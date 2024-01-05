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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سامحني يا أخويا.. لحظات الألم تنهيها 7 طلقات في جريمة كبابجي أكتوبر

صدى البلد

شقيقان جمعت الحياة بينهما لأكثر من ٤٠ عاما، ترك والدهما لهما "مدبغة جلود" بمنطقة مصر القديمة، وبعدما جمعت بينهما الأخوة فرقت بينهما الأموال بعدما اختلف الشقيقان على نصيب كل منهما في ميراث والدهما الراحل. 

عازمك على الغدا

نظرا للخلافات الدائمة بين الشقيقين، حاول الأخ الأكبر تصفية الأمور بينهما، بعدما اتصل به شقيقه الآخر، وطلب الجلوس للتحدث فاستجاب له الاخر قائلا:"تعالى يا اخويا أنا عازمك على الغدا وهنتكلم".

في مطعم كبابجي شهير بمدينة ٦ أكتوبر حضر الشقيق والتقى اخيه وابن أخيه وصديقهم المحاسب الذي حضر ليكون شاهدا على الاتفاق بين الشقيقين.

 خلال الغداء بعدما طلب الأخ ما لذ وطاب من مشويات لشقيقه الصغير، نشبت مشادة كلامية بين الشقيقين بعدما رفض الأصغر كلام أخيه حول نصيبه من الميراث. 

في لحظة مفاجئة وقف الشقيق الأصغر من مكانه غاضبا وأخرج سلاحا ناريا "طبنجة" من ملابسه ليندهش أخيه الأكبر، مستنكرا فعلته قائلا:" ايه اللي انت بتعمله ده انت اتجننت ولا ايه، اقعد احنا بنتكلم بهدوء سيب اللي في ايدك ده" ، ليؤيده صديقه المحاسب في حديثه قائلا: اقعد بس واهدى. 

سامحني يا اخويا

لم يلق الأخ المسلح بالا لحديث مرافقيه، وفي لحظة خاطفة فتح النيران من سلاحه على جسد شقيقه ليصيبه بطلقة في البطن وأخرى اخترقت رأسه، وقبل أن يدرك الاخران الأمر أصاب ابن شقيقه بطلقة في الذراع وصديقه بطلقتين، وسط صرخات رواد المطعم وهروبهم من المكان.

 وقف الأخ المسلح يستوعب جريمته ولم ينطق سوى كلمتين فقط قائلا: "سامحني يا اخويا" أعقبها بتصويب السلاح على جسده ليطلق رصاصة في بطنه ثم أخرى على رأسه فجرتها ليسقط جثة هامدة بجوار ضحاياه الثلاثة. 

 

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قابيل وهابيل في أكتوبر.. تفاصيل لحظات مرعبة داخل مطعم شهير بسبب لعنة الميراث

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الكاميرات رصدت الجريمة.. 20 ثانية رعب في إطلاق نار بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

حرزت الأجهزة الأمنية بالجيزة كاميرات مراقبة داخل محل كبابجي شهير بعد إطلاق شخص النيران على مرافقيه، ما أسفر عن مقتل ٢ منهم وإصابة الثالث ثم أطلق النار على نفسه ليسقط بجوارهم جثة هامدة. 

جريمة في ٢٠ ثانية 

وكشفت التحريات، أن كاميرات المراقبة المثبتة داخل المحل رصدت الجريمة كاملة بداية من دخول ٤ رجال وجلوسهم لتناول الغداء ثم تحول الامر بينهم الى مشادة كلامية وفي ٢٠ ثانية تقريبا كان انتهى الامر بكارثة بعدما اخرج احدهم سلاحا ناريا وصوبه تجاه الباقين وفتح منه النيران، ليسقطوا جميعا ثم صوب الطبنجة تجاه جسده وأطلق منها رصاصة في بطنه وتلاها باخرى اخترقت رأسه. 

وشهد مطعم كبابجي شهير بمدينة ٦ اكتوبر واقعة اطلاق اعيرة نارية بداخله ما أسفر عن سقوط ٤ ضحايا بين متوفين ومصابين تم نقلهم الى المستشفى. 

 

رصاص في مطعم كبابجي شهير 

تلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا من غرفة النجدة باطلاق اعيرة نارية داخل محل كبابجي شهير بمدينة اكتوبر، وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بسرعة انتقال القوات لفحص البلاغ وبيان ملابساته. 

ترأس اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية قوة امنية وانتقلت لمسرح البلاغ وتبين العثور على جثتي رجلين و٢ آخرين مصابين، تم نقلهم الى المستشفى، واشارت التحريات الى ان الجثتين لشقيقين كانا برفقة ابن أحدهما وصديق لهم وتوجهوا جميعهم للمطعم لتناول الغداء واثناء تحدثهم نشبت مشادة كلامية بين الشقيقان بسبب خلافات على الميراث. 

أضافت التحريات أن أحد الشقيقين أخرج سلاحا ناريا طبنجة، وأطلق الرصاص على الثلاثة الاخرين فقتل شقيقه وصديقه وأصاب ابن شقيقه ثم فاجأ الجميع باطلاق النيران على نفسه ليلقى مصرعه في الحال. 

فر رواد المطعم هاربين فور اطلاق النيران وناقشهم ضباط مباحث اكتوبر ليسردوا تفاصيل الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

جريمة كبابجي أكتوبر سامحني يا أخويا الميراث مدبغة جلود ميراث والدهما مديرية امن الجيزة

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