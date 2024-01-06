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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

تورط رجل أعمال.. مفاجآت جديدة في ضبط 100 مليون جنيه بحدائق أكتوبر

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل جديدة في ضبط 75 مليون جنيه داخل جراج في غرفة سرية بمنطقة حدائق أكتوبر، ومجموعة من العملات الأجنبية المختلفة، والتي عرفت باسم «مغارة على بابا»، عن تورط رجل أعمال شهير - صاحب شركة كبرى- في عمليات الاتجار بالدولار.

وبدأت جهات التحقيق استجواب المتهمين المقبوض عليهم عن علاقة رجل الأعمال الشهير في جمع الأموال، وتحفظت على 3 سيارات عثر بداخلهم على 16 مليون جنيه، وطلبت جهات التحقيق تحريات تفصيلية عن الواقعة.

أثناء مرور قوات امنية قسم حدائق أكتوبر بشارع المنتزه في حدائق أكتوبر، وحال فحص 3 سيارات متواجدة بجانب الطريق، قام مستقلا سيارتين منهم بالفرار هاربين، وترجل من الثالثة اثنان وقاما بالفرار، وتمكنت القوات من ضبط سيارة فضية اللون عثر بداخلها على 4 ملايين جنيه.

وتمكن القول التالي عقب إخطاره بالقيام بالتمشيط بمنطقة هروب المتهمين وأمكن ضبط 3 منهم أثناء سيرهم مترجلين، وهم من «عبدالحميد، ح» – 27 سنة- طالب، و«أحمد، ع»- 32 سنة- مهندس، و«محمد، ح»- 25 سنة -عاطل، وأنهم يقومون بالاتجار في الدولار (النقد الأجنبي).

 

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واعترفوا بأنه كان بصحبتهم شخص يدعي «أحمد. ا» وكانوا في طريقهم لتسليمه 52 مليون جنيه تحصلوا عليها من مصنع شهير بمدينة السادات واعترفوا بن المبلغ المضبوط 4 ملايين جنيه من ضمن تلك المبالغ، وقاموا بالإرشاد عن مكان تواجد المتهم، حيث أرشدوا عن عقار سكني بالمنطقة السياحية، داخل جراج، وتم العثور بداخله على 59 مليون جنيه، كما تم العثور على إحدي السيارتين الهاربتين وعثر بداخلها على مبلغ 12 مليون ليصل إجمالي المبالغ المضبوطة إلى 75 مليون جنيه .

وباستجواب المتهمين، أرشدوا عن غرفة سرية داخل جراج في منطقة حدائق أكتوبر، عُثر بداخلها على 75 مليون جنيه، ودولارات، ويورو، وإسترليني، وريالات سعودية وعملات أجنبية أخرى، والتي عرفت باسم «مغارة على بابا».

مغارة علي بابا تورط رجل اعمال غرفة سرية حدائق أكتوبر العملات الاجنبية

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