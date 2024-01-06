صلوات بـ 150 كنيسة .. قداس عيد الميلاد في حماية الشرطة بالجيزة..تفاصيل

رفعت مديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع احتفالات الأقباط بقداس الميلاد المجيد، حيث تم وضع خطة أمنية محكمة للمرور بالأعياد في أمان حيث تهدف الخطة الأساسية إلى حماية الكنائس وتأمين المواطنين.

الكنائس في حماية الشرطة

تضمنت الخطة الأمنية التي وضعتها قيادات أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، تأمين الكنائس والطرق المؤدية إليها، وتشديد الحراسة عليها، كما شملت الخطة التى أعدها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، عقب اجتماعه بقيادات المديرية- الحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكل أشكالها فى إطار من الشرعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان فى الشارع وتحقيق الانضباط وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين أثناء الاحتفالات، إضافة إلى تعزيز التواجد الأمنى والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها، وأمر مدير الأمن برفع جميع السيارات المتروكة أمام دور عبادة الأقباط، إضافة لغلق الشوارع المؤدية إلى تلك الأماكن، مع إجراء تحويلات بديلة في الشوارع الجانبية لمواجهة الأزمات المرورية المتوقع حدوثها بعد تلك التحويلات.

150 كنيسة في الجيزة

وتضمنت الخطة التي يشرف على تنفيذها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، تعزيز الخدمات الأمنية فى محيط جميع الكنائس الموجودة بالمحافظة التي تضم أكثر من 150 كنيسة، والتي تعد من أكبر الكنائس بمصر، تضم مطرانيتين هما مطرانية الجيزة ومطرانية طموة بأبوالنمرس وكنيسة العمرانية وإمبابة وتعد كنيسة العذراء بالوراق هى أكبر الكنائس التى تشهد حضورًا مكثفًا، فيما تعد المطرانية هى أكبر مكان لتجمع القيادات الكنسية والأقباط والقيادات التنفيذية والسياسية.

وقالت مصادر أمنية، إن الدوريات الأمنية تشارك في عمليات تأمين الكنائس، لافتة إلى أنه تم تعزيز هذه الخدمات الأمنية حول الكنائس الكبرى ذات الكثافة العددية، سواء فى شمال الجيزة أو جنوبها وفى مناطق إمبابة ومدينة السادس من أكتوبر وكنائس أطفيح، وأشارت المصادر إلى أنه تم نشر ضباط وأفراد المرور فى الشوارع المؤدية لهذه الكنائس لضمان وصول المواطنين إليها بسهولة، إضافة إلى ربط جميع هذه الخدمات الأمنية بغرفة عمليات مكبرة بمديرية أمن الجيزة، لمتابعة الوضع لحظيًا.

حواجز أمنية وحرم آمن

كما تم وضع حواجز حديدية أمام الكنائس وحرم آمن لزيادة التأمين، تمتد على مسافة 100 متر حول الكنيسة، كما تم تكليف الشرطة النسائية بالتواجد أمام مداخل الكنائس وتفتيش السيدات اللاتي يشتبه فيهن لزيادة عملية التأمين، لافتًا إلى أنه تمت الاستعانة بموظف من داخل كل كنيسة يكون على معرفة بجميع المترددين عليها، تكون مهمته الإبلاغ عن أي شخص مشتبه به داخل الكنيسة، وبعدها تتدخل قوات الأمن للتحري عنه.

وقالت مصادر إن قوات الأمن وضعت إجراءات احترازية طوال مراسم الاحتفال، بالتعاون مع جميع قطاعات المديرية للعمل بها خلال الاحتفالات، وذلك بهدف تحقيق الأمن العام للمواطنين، وأكدت أن الأوضاع هادئة بالشارع الجيزاوى.

من جانبها، قامت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بإجراء عمليات التمشيط والتعقيد لكل الكنائس، حيث تم تمشيطها من الداخل ومحيطها من الخارج، وسيتم إجراء تمشيط دوري لها وتفتيش القادمين إليها.