راح الراجل الطيب وبناته.. ننشر صورة أب وابنته من ضحايا مأساة سقارة

حصل "صدى البلد" على صور جميل رمضان ضحية حريق شقته بمنطقة سقارة في البدرشين الذي راح ضحيته اب وبناته الثلاث بينما تصارع زوجته وابنته الرابعة الموت.

شيع اهالي قرية سقارة بالبدرشين جثامين الاب وبناته الثلاث بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريحهم تنفيذا لقرار النيابة العامة ثم تم تسليم جثامينهم لذويهم لدفنهم، وشهدت الجنازة حضور المئات من اهالي البلدة الذين انتابتهم حالة من الحزن الشديد نظرا للاخلاق الحسنة التي كان يتمتع بها المتوفى حيث قالوا اثناء الجنازة:"راح الراجل الطيب".

وشهدت منطقة سقارة بمدينة البدرشين مأساة بعد مصرع وبناته الثلاث وإصابة الأم وابنتها داخل منزلهم اثر حريق هائل.

التحريات كشفت عن حدوث تسرب غاز أودى بحياة الأربعة متأثرين باختناقهم بالغاز والدخان، وتخضع الأم ذات الـ40 سنة للعناية الفائقة لسوء حالتها الصحية وابنتها (ياسمين 11 سنة) تحت الملاحظة مع إيداع الجثامين ثلاجة المستشفى.

الحريق أسفر عن مصرع كل من: جميل رمضان عبد الكريم 45 سنة وبناته (أميرة 17 سنة) و(نرمين 11 سنة) و(بسملة 5 سنوات) وأصيبت الأم سحر عبد الرحمن كامل والابنة "ياسمين" وتخضعان للعلاج.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بقرية سقارة.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات تمكنت من اخماد الحريق وتبين وجود اسرة كاملة داخل الشقة زوجين و٤ بنات تبين مصرع الاب و٣ من بناته واصابة الام والابنة الرابعة باختناق، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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