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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تبدأ 13 يناير.. ننشر جداول امتحانات "أبناؤنا في الخارج" 2024 لجميع الصفوف

جداول امتحانات ابناؤنا
جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على الانترنت، جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 جميع الصفوف الدراسية ، والتي من المقرر عقدها بداية من يوم السبت 13 يناير 2024.

وتعقد امتحانات “أبناؤنا في الخارج” 2024 إلكترونيا من خلال منصة امتحانات “أبناؤنا في الخارج”، وفقا لما ورد في الكتاب الدوري 9 لسنة 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 من فصل دراسي أول وثانٍ وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2023 / 2024 بدءا من مرحلة رياض الأطفال لغات وحتى الصف الثاني الثانوي العام لطلاب ”أبناؤنا في الخارج".

إجراء عاجل من التعليم حال حدوث أي عطل بمنصة امتحانات “أبناؤنا في الخارج”

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه استكمالاً لجهود وزارة الهجرة، تقوم وزارة التربية والتعليم بالتواصل الدائم مع الجاليات المصرية بجميع دول العالم، وتوفير فرص الالتحاق بنظام التعليم المصري لأبنائهم، لربطهم بوطنهم، فهذا حق أصيل؛ حرصا على تنمية روح الولاء والانتماء لديهم .

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ذلك يتم من خلال عدة قنوات، منها مدارس البعثة المصرية في العديد من الدول، كما تم فتح مدارس المسار المصري التي تقوم بتدريس المناهج المصرية، وإتاحة المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج، ونشر المواد التعليمية عليها لكل الصفوف، وإمكانية طباعة شهادات النجاح من خلالها لمن يرغب في ذلك، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لإنهاء كافة الخدمات التعليمية للمصريين بالخارج إلكترونيا، من أي مكان في العالم من خلال الموقع الإلكتروني لأبنائنا في الخارج.

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه يمكن للطلاب في حال حدوث أي عطل بالمنصة المخصصة للامتحانات أن يقوم الطالب بطباعة الامتحانات والإجابة عليها وإرسالها بالبريد الإلكتروني لتصحيحها وإتاحة ذلك بجميع دول العالم.

وأكد الوزير أن الوزارة لا تألو جهدا في سبيل تقديم جميع الخدمات التعليمية للجاليات المصرية في جميع دول العالم، وقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات “أبناؤنا في الخارج” في العام الدراسي 2022 /2023 (74.081) طالبا وطالبة، وهذا العدد يزيد باستمرار.

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