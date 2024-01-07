"بلينكن" يؤكد المعارضة الأمريكية للتهجير القسري للفلسطينيين في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن معارضة الولايات المتحدة للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، وذلك في خضم جهوده الدبلوماسية العاجلة في الشرق الأوسط للحد من الصراع المتصاعد.

وخلال لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله في عمان، تناول بلينكن المخاوف التي أثارها العاهل الأردني بشأن التهجير المستمر للفلسطينيين وسط الهجوم الإسرائيلي.

وشدد كبير الدبلوماسيين الأمريكيين على الحاجة الماسة لحماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين المتطرفين.

فيما نقل ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، موقف بلينكن، قائلاً إنه "شدد على معارضة الولايات المتحدة للتهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة". وشدد وزير الخارجية كذلك على الحاجة الملحة لحماية المدنيين الفلسطينيين من أعمال العنف التي تتكشف في المنطقة.

بدوره، نقل الملك عبد الله لبلينكن أن الولايات المتحدة تلعب دورا محوريا في الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار، مما يزيد من إلحاح إيجاد حل دبلوماسي للصراع المستمر.

تأتي زيارة بلينكن إلى الشرق الأوسط كجزء من جهد أوسع لمنع انتشار الصراع ومعالجة الأزمة الإنسانية التي تؤثر على المدنيين الفلسطينيين. وتهدف البعثة الدبلوماسية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بحماية حقوق ورفاهية السكان الفلسطينيين.