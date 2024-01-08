مستشفيات بنها الجامعية تستقبل 2000 حالة يوميا و500 مليون لأعمال التطوير

تعد مستشفيات جامعة بنها قبلة الغلابة والبسطاء من أهالى محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة لتلقى الخدمة الصحية ، حيث تضم المستشفى جميع التخصصات بالإضافة الى الإمكانيات العلمية والأجهزة والطبية.

المستشفى تستقبل 2000 حالة يوميا

وتستقبل المستشفيات الجامعية أعداد كبيرة من المرضى تقدر بحوالي 2000 حالة يوميا ما بين الإستقبال والعيادات الخارجية ، حيث تعد من أهم وأكبر المستشفيات على مستوى محافظة القليوبية.

وخلال العام الماضى شهدت المستشفى الجامعى أعمال تطوير شملت جميع الأقسام العلاجية والعمليات الجراحية بهدف تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى والمترددين من أبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

افتتاح 44 غرفة فندقية جديدة

وشهدت المستشفى افتتاح غرف فندقية بسعة ٤٤ غرفة ، وتوسعة العمليات الموحدة المرحلة الثانية وتشغيل ٧ كبسولات جراحية جديدة ليصل إجمالي الكبسولات الجراحية إلى ١٧ كبسولة.

كما تم تطوير وتشغيل منظومة المياه من خزانات ومواتير وشبكة الصرف الصحى ، وتركيب تانك أكسجين جديد بسعة ٢٠ ألف لتر ، وكذلك تطوير وتوسعة استقبال وعمليات النسا والتوليد ، وتطوير وتحديث وحدة فحوصات وأبحاث العيون ، بالإضافة إلى افتتاح تطوير وتوسعة وحدة وعناية قسطرة القلب والشرايين التاجية وزيادة عدد الأسرة الى ١٣ سرير و ٥ أسره للافاقه ، والإنتهاء من 40 % من أعمال تطوير مبنى الجراحة طبقا للأكواد العالمية.

المشاركة بفعالية فى المبادرات الرئاسية

كما نجحت مستشفيات جامعة بنها فى المشاركة بكافة المبادرات الصحية الرئاسية ومنها مبادرة صحة المرأة ، ومبادرة قدم صحيح لعلاج القدم السكرى ، ومبادرة الكشف المبكر عن سرطان القولون ، ومبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى ، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة ، ومبادرة كلنا واحد ، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى ، ومبادرة الكشف المبكر عن أورام الرئة ، ومبادرة الكشف المبكر عن أورام عنق الرحم ، ومبادرة أمراض العيون وضعف الإبصار بالإضافة الى المشاركة فى تنظيم القوافل الطبية بقرى مبادرة حياة كريمة.

500 مليون حنيه لأعمال تطوير المستشفى

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الدولة المصرية تعطي ملف القطاع الصحي اهتماما كبيرا ، مشيرا إلي أن أعمال التطوير التي شهدتها المستشفى الجامعى منذ عام 2020 وحتى الآن تجاوزت الــ 500 مليون جنيه.

وأشار "الجيزاوى " إلى أنه تم إنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات حيث تم إنجاز ٩٦.٣٧٪ من قوائم الانتظار المسنده للمستشفى الجامعى ، وذلك فى إطار تخفيف الآلام عن المرضى، ورفع العبء عن كاهل المواطنين نتيجة وجودهم على قوائم الانتظار المُسندة لمستشفيات جامعة بنها.

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