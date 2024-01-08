عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفيات بنها الجامعية تستقبل 2000 حالة يوميا و500 مليون لأعمال التطوير

مستشفى بنها الجامعي
مستشفى بنها الجامعي

تعد مستشفيات جامعة بنها قبلة الغلابة والبسطاء من أهالى محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة  لتلقى الخدمة الصحية ، حيث تضم المستشفى جميع التخصصات بالإضافة الى الإمكانيات العلمية والأجهزة والطبية.

المستشفى تستقبل 2000 حالة يوميا

وتستقبل المستشفيات الجامعية أعداد كبيرة من المرضى تقدر بحوالي 2000 حالة يوميا ما بين الإستقبال والعيادات الخارجية ، حيث تعد من أهم وأكبر المستشفيات على مستوى محافظة القليوبية.
وخلال العام الماضى شهدت المستشفى الجامعى أعمال تطوير شملت جميع الأقسام العلاجية والعمليات الجراحية بهدف تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى والمترددين من أبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

افتتاح 44 غرفة فندقية جديدة 

وشهدت المستشفى افتتاح غرف فندقية بسعة ٤٤ غرفة ، وتوسعة العمليات الموحدة المرحلة الثانية وتشغيل ٧ كبسولات جراحية جديدة ليصل إجمالي الكبسولات الجراحية إلى ١٧ كبسولة.
كما تم تطوير وتشغيل منظومة المياه من خزانات ومواتير وشبكة الصرف الصحى ، وتركيب تانك أكسجين جديد بسعة ٢٠ ألف لتر ، وكذلك تطوير وتوسعة استقبال وعمليات النسا والتوليد ، وتطوير وتحديث وحدة فحوصات وأبحاث العيون ، بالإضافة إلى افتتاح تطوير وتوسعة وحدة وعناية قسطرة القلب والشرايين التاجية وزيادة عدد الأسرة الى ١٣ سرير و ٥ أسره للافاقه ، والإنتهاء من 40 % من أعمال تطوير مبنى الجراحة طبقا للأكواد العالمية.

المشاركة بفعالية فى المبادرات الرئاسية

كما نجحت مستشفيات جامعة بنها فى المشاركة بكافة المبادرات الصحية الرئاسية ومنها مبادرة صحة المرأة ، ومبادرة قدم صحيح لعلاج القدم السكرى ، ومبادرة الكشف المبكر عن سرطان القولون ، ومبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى ، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة ، ومبادرة كلنا واحد ، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى ، ومبادرة الكشف المبكر عن أورام الرئة ، ومبادرة الكشف المبكر عن أورام عنق الرحم ، ومبادرة أمراض العيون وضعف الإبصار بالإضافة الى المشاركة فى تنظيم القوافل الطبية بقرى مبادرة حياة كريمة.

500 مليون حنيه لأعمال تطوير المستشفى 

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الدولة المصرية تعطي ملف القطاع الصحي اهتماما كبيرا ، مشيرا إلي أن أعمال التطوير التي شهدتها المستشفى الجامعى منذ عام 2020 وحتى الآن تجاوزت الــ 500 مليون جنيه.
وأشار "الجيزاوى " إلى أنه تم إنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات حيث تم إنجاز ٩٦.٣٧٪ من قوائم الانتظار المسنده للمستشفى الجامعى ، وذلك فى إطار تخفيف الآلام عن المرضى، ورفع العبء عن كاهل المواطنين نتيجة وجودهم على قوائم الانتظار المُسندة لمستشفيات جامعة بنها.

37415f9b-b711-4d19-9b4e-05d1106b6bc2
37415f9b-b711-4d19-9b4e-05d1106b6bc2
416952497_868107398444017_4114212058967412276_n
416952497_868107398444017_4114212058967412276_n
417560575_868107475110676_1095723930059207254_n
417560575_868107475110676_1095723930059207254_n
417562241_868107441777346_892682295854144472_n
417562241_868107441777346_892682295854144472_n
417562678_868107678443989_8898765731995608228_n
417562678_868107678443989_8898765731995608228_n
417565501_868104731777617_7702824813553876366_n
417565501_868104731777617_7702824813553876366_n
417772396_868104391777651_5023945348247909027_n
417772396_868104391777651_5023945348247909027_n
bad8badc-b567-4240-a1e6-1c2b57a58d8a
bad8badc-b567-4240-a1e6-1c2b57a58d8a
d7ed60a3-d61c-42db-8fe9-7e9b8247e5e9
d7ed60a3-d61c-42db-8fe9-7e9b8247e5e9
بنها القليوبية جامعة بنها مستشفيات جامعة بنها جميع التخصصات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 600 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب بعد طرح شهادات الـ27%

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

بشري سارة بشأن استحقاق الأبناء للمعاش ..مستندات

دولي بمعنى الكلمة.. فرج عامر يتغزل بنجم منتخب مصر

مودرن فيوتشر يضم ثلاثي الأهلي مقابل عمر كمال عبد الواحد

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة بعد تصريحات الحكومة حول سعر الصرف وزيارة صندوق النقد

الخطيب زعل.. لاعب الأهلي السابق يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه

هبوط أسعار الدواجن اليوم الإثنين بالأسواق.. وهذا سعر البيض

موضوعات متعلقة

وكيل صحة القليوبية يتابع خطة تسكين أسرة الرعاية والحضانات بالمستشفيات

لتغيبهم عن العمل..وكيل صحة القليوبية يحيل بعض العاملين بالمنشآت الصحية للتحقيق

وكيل صحة القليوبية يتفقد سير العمل بالوحدات الطبية ببنها

مهنئا الأقباط بعيد الميلاد.. محافظ القليوبية: نعمل جميعا على النهوض بالوطن..وسنظل يدا واحدة

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 -1- 2024.. وهذه قيمة عيار 21

شروط اختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الإثنين 8 يناير 2024

القاهرة 22.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بالمحافظات |تفاصيل

متى تبدأ أول ليلة في رجب 2024 الخميس أم الجمعة؟.. اعرف موعد الفرج

أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يتعاطى المخدرات ويثير مخاوف مسئولي Tesla وSpaceX.. وإسرائيلي أم لا؟ حقيقة أشهر تطبيق رياضي يتابعه ملايين العرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرتقالي...إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

لأطفالك.. طريقة عمل البان كيك

أوبنهايمر يتفوق على باربي.. قائمة جوائز جولدن جلوب 2024

للطرق تنظيف الفراخ للتخلص من زفارته

فيديو

دنيا بطمة تكشف براءتها بالمستندات وطليقها يفتح النار عليها (فيديوجراف)

ذهب ومومياوات وتماثيل.. اكتشاف كنز أثري في المنيا (فيديوجراف)

إسعاد يونس تكشف عن أعمالها الفترة القادمة |فيديو

رحيل 7 لاعبين عن الزمالك وجمع غرامة لشبونة وكاراكاس وصفقة تبادلية مع بيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ