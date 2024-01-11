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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله قد يهاجم دبلوماسيين في أمريكا والشرق الأوسط.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

حذر مسؤولون في وكالات الاستخبارات الأمريكية، اليوم الخميس، من خطر قيام حزب الله اللبناني بمهاجمة الولايات المتحدة داخل أراضيها والأراضي العربية، وفق ما نقلته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

وقال مسؤولان استخباراتيان للمجلة إن قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة تتجاوز قدرة أي جماعة أخرى بما في ذلك داعش، التي قاتلها الأمريكيون في العراق وسوريا لسنوات.

كما أفاد مسؤولين مطلعين إن تقديرات وكالات الاستخبارات تشير لتزايد خطر قيام حزب الله بمهاجمة الأمريكيين في الشرق الأوسط، بل وشن هجوم داخل الولايات المتحدة نفسها.

وأضافوا أن "بيانات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن حزب الله قد يفكر في مهاجمة القوات الأمريكية أو الموظفين الدبلوماسيين في الخارج"، وفق "بوليتيكو".

وأشارت المجلة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية عززت إجراءات الأمن في السفارة الأمريكية في بيروت في الأسابيع الأخيرة لمنع أي هجوم على الدبلوماسيين المقيمين في لبنان.

ولم يهدأ الجنوب اللبناني منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر الماضي، وأسفرت المواجهات المتبادلة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بين تل أبيب وحزب الله حتى اليوم عن مقتل 185 شخصًا، بينهم 139 عنصرا من الحزب، وفق حصيلة جمعتها فرانس برس.

 

 

 

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