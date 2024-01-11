ارتفاع أسعار النفط وسط تأجج التوترات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس ، بعد التراجع أمس الأربعاء بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، ووسط متابعة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية كشفت أمس ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بنحو 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير مسجلة 432.4 مليون برميل، وهو ما جاء عكس توقعات المحللين بانخفاضها بمقدار 700 ألف برميل.

ويتابع المستثمرون التوترات في الشرق الأوسط، إذ شن الحوثيون في اليمن أمس الأربعاء أكبر هجوم لهم حتى الآن على خطوط الشحن التجارية في البحر الأحمر، كما زادت كثافة الضربات الإسرائيلية على جنوب قطاع غزة ووسطه.

وكتب محللون لدى آي.جي جروب في مذكرة أن العوامل التي تضغط في الاتجاه الهبوطي، بما في ذلك ارتفاع المخزونات وزيادة الإنتاج، تقابلها عوامل مثل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وتوقعت المذكرة أن تتراوح أسعار النفط ما بين 67 دولاراً و77 دولاراً للبرميل خلال المدى القريب

فيما من المقرر أن تصدر إدارة الجمارك الصينية بيانات التجارة لشهر ديسمبر كانون الأول غداً الجمعة، مما سيوفر صورة للطلب الإجمالي للعام بأكمله لدى أكبر مشتر للنفط في العالم.