جريمة ثابتة بالدلائل.. خارجية فلسطين تكشف آخر تطورات محاكمة إسرائيل

كشف السفير عمر عوض مساعد وزير خارجية فلسطين وعضو فريق فلسطين بمحكمة العدل الدولية، اخر تطورات القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في محكمة العدل الدولية.



وقال مساعد وزير خارجية فلسطين وعضو فريق فلسطين بمحكمة العدل الدولية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج كل يوم، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الجمعة، إسرائيل لن تتوقف عن قتل أبناء الشعب الفلسطيني حتى تبت محكمة العدل الدولية في هذه القضية.

وأضاف السفير عمر عوض مساعد وزير خارجية فلسطين وعضو فريق فلسطين بمحكمة العدل الدولية، أن مرافعة جنوب أفريقيا محكمة قانونيا وبالدلائل وكل ما يثبت حرب الابادة ضد الشعب الفلسطيني.