صحف الإمارات| 100 يوم من الحرب في غزة.. ملكة الدنمارك تتنحى عن العرش.. وكوريا الشمالية تطلق صاروخًا جديدًا

الإكوادور.. تحرير جميع الحراس والإداريين المحتجزين لدى السجناء

اليابان ترفع مستوى التحذير بعد نشاط بركاني في جزيرة سوانوز

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا جديدًا

مع تنحي الملكة عن العرش.. ولي عهد الدنمارك يصبح العاهل الجديد

عاصفة ثلجية تقطع الكهرباء عن مئات الآلاف في أمريكا

برلمان العراق يخفق في انتخاب رئيسه الجديد

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي.

وذكرت صحيفة "البيان"، أن مئة يوم مرت على الحرب الإسرائيلية في غزة والتي انطلقت شرارتها عندما هاجم عناصر من حركة حماس بلدات في جنوب إسرائيل، ما أدى إلى إطلاق الاحتلال حملة عسكرية إسرائيلية عنيفة سقط فيها ما يقرب من 24 ألف شهيد فلسطيني.

كما نقلت الصحيفة أن البرلمان العراقي، أخفق في حسم تسمية رئيس جديد للبرلمان العراقي بعد جلسة مسائية استمرت عدة ساعات.

وذكرت الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي أن البرلمان العراقي خاض، مساء أمس، جولة أولى لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، بحضور 314 نائباً من أصل 329 من نواب البرلمان، حيث تنافس على المنصب 6 مرشحين، حقق اثنان منهم، وهما النائب شعلان الكريم وسالم العيساوي، أعلى الأصوات.

كما ذكرت الصحيفة أن وكالة السجون الوطنية في الإكوادور، أعلنت السبت، أنه تم تحرير جميع حراس وموظفي السجون الذين احتجزهم نزلاءُ في سبعة سجون بالبلاد.

وكان السجناء يحتجزون الرهائن وهم 158 حارساً و20 موظفاً إدارياً منذ الاثنين، وسط تصاعد حاد في أعمال العنف بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

كما نقلت أن بركان في جزيرة بجنوب غربي اليابان ثار في وقت مبكر من اليوم، وفقاً لما أفادت به وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، مطالبةً المتسلقين وغيرهم باتخاذ إجراءات لحماية حياتهم.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلًا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها إن البركان ثار الساعة 12:22 صباح اليوم (1522 السبت بتوقيت جرينتش) في جبل أوتاكي في جزيرة سوانوز بمحافظة كاجوشيما. ولم ترد على الفور تقارير بشأن وقوع إصابات.

أما صحيفة "الاتحاد" فأشارت إلى أن الجيش الكوري الجنوبي أعلن اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا قبالة ساحلها الشرقي.

كما ذكرت أن الدنمارك تنتظر أن تشهد تغييرا كبيرا في نظامها الملكي، حيث ستتنحى اليوم الأحد الملكة مارجريت الثانية، التي خدمت بإخلاص لمدة 52 عاما، عن العرش.

وسيخلف مارجريت، 83 عاما، أكبر أبنائها ولي العهد الأمير فريدريك، 55 عاما، في أول تنازل طوعي عن العرش منذ تسعة قرون تقريبا.

أما صحيفة "الخليج"، فقالت إن عاصفة ثلجية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل والشركات في أجزاء من الغرب الأوسط الأمريكي وشمال غرب المحيط الهادي، مع توقعات بتعرض ولايات عديدة لحالة من الشلل جراء تراكم الجليد.

فيما سلطت صحيفة "الإمارات اليوم" الضوء على خطر الترسانة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، قائلة إنه في الوقت الذي تتركز فيه أنظار الكثيرين على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بدءاً من الحرب في قطاع غزة، إلى المواجهة بين الولايات المتحدة وحلفائها، من ناحية، وجماعة الحوثيين اليمنية في جنوب البحر الأحمر، من ناحية أخرى، يتزايد خطر الترسانة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، واحتمالات نشوب صراع مسلح في شمال شرق آسيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية، قال المحلل الاستراتيجي والدبلوماسي الأمريكي المخضرم، روبرت جالوتشي، إن «هناك تغيراً واضحاً في النهج الذي تبنته كوريا الشمالية خلال السنوات الأخيرة، مقارنة بنهجها طوال عقود سابقة». وانتقلت بيونغ يانغ من المفاوضات البطيئة في عهد إدارتي الرئيسين السابقين، بيل كلينتون، وجورج بوش الابن، إلى سلسلة استفزازات، من إغراق سفن وقصف جزر وإسقاط طائرات مروحية واختبار أسلحة نووية، لتجد واشنطن نفسها أمام وضع مختلف تماماً في شبه الجزيرة الكورية.