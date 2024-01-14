لازم نرعب المنافسين.. شادي محمد: منتخب مصر قادر على الفوز بأمم إفريقيا

قال شادي محمد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن المنتخب الوطني يستطيع هذا العام الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وهناك ثقة فى إمكانيات روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة وأيضًا اللاعبين.

وقال شادي محمد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لازم منتخب مصر يفوز على موزمبيق اليوم بشكل قوي، من أجل أن يجعل المنافسين فى حالة رعب من مواجهة المنتخب فى الأدوار المقبلة.

وأضاف:" يجب على فيتوريا اليوم أن يضغط بقوة على منتخب موزمبيق من أجل الفوز بالثلاث نقاط الأولي، ولأجل اقتراب الفراعنة من التأهل للدور المقبل من بطولة كأس الأمم الإفريقية، ومنتخب مصر قادر على الفوز ببطولة إفريقيا.. لابد أن نقول ذلك حتي يشعر اللاعبون بالتقدير المناسب لإمكانياتهم.

وأتم:" بالفعل البطولة قوية وبها عدد من المنافسين المميزين ولاعبون كبار ومحترفون ولكن لا ننسي اننا نملك فريقا قويا.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه موزمبيق اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الأولي فى تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.