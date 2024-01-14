عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لازم نرعب المنافسين.. شادي محمد: منتخب مصر قادر على الفوز بأمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

قال شادي محمد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن المنتخب الوطني يستطيع هذا العام الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وهناك ثقة فى إمكانيات روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة وأيضًا اللاعبين.

وقال شادي محمد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لازم منتخب مصر يفوز على موزمبيق اليوم بشكل قوي، من أجل أن يجعل المنافسين فى حالة رعب من مواجهة المنتخب فى الأدوار المقبلة.

وأضاف:" يجب على فيتوريا اليوم أن يضغط بقوة على منتخب موزمبيق من أجل الفوز بالثلاث نقاط الأولي، ولأجل اقتراب الفراعنة من التأهل للدور المقبل من بطولة كأس الأمم الإفريقية، ومنتخب مصر قادر على الفوز ببطولة إفريقيا.. لابد أن نقول ذلك حتي يشعر اللاعبون بالتقدير المناسب لإمكانياتهم.

وأتم:" بالفعل البطولة قوية وبها عدد من المنافسين المميزين ولاعبون كبار ومحترفون ولكن لا ننسي اننا نملك فريقا قويا.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه موزمبيق اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الأولي فى تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية بطولة كأس الأمم بطولة افريقيا أمم أفريقيا شادي محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات| مفاجأة سارة للطلاب

لحظة بلحظة.. شاهد مباراة مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا مجاناً

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

بقرار من وزير الرياضة.. طريقة مجانية لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

تغيير وزاري مرتقب.. إعلامية تكشف المرشحين

فيوتشر: نفذنا رغبة عمر كمال.. وهذا موقف ناصر ماهر

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

ترشيحاتنا

القاهرة الإخبارية: 9 آلاف جندي إسرائيلي يحتاجون لعلاج نفسي بعد نهاية الحرب على غزة

القاهرة الإخبارية: الجانب الإسرائيلي يضع عراقيل أمام دخول المساعدات لقطاع غزة

أكسيوس: الرئيس الأمريكي أغلق هاتفه بوجه نتنياهو

محمد صلاح هيسجل.. دينا فؤاد تتوقع نتيجة مباراة مصر وموزمبيق

أول رد فعل من حسام المندوه الحسيني على استبعاده من مجلس الزمالك

تحذير لـ 3 محافظات.. أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض كبير بدرجات الحرارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت جريء.. شاهد رانيا فريد شوقي تصدم متابعيها بأحدث ظهور

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

السينما الأكثر تعبيرا عن الزيادة السكانية.. "كراكون في الشارع" و"عالم عيال عيال" الأبرز

شاهد.. صور تالية تامر حسني بعد ظهورها بنفس ملابسه

فيديو

تحذير لـ 3 محافظات.. أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض كبير بدرجات الحرارة

تحركات جديدة في سوق الذهب .. وهذا سعر عيار 21

أتمنى ارتداء الحجاب.. ريم الباردوى تتحدث عن الاعتزال

رفع فيلم كارت شحن بسبب إيراداته.. بيومي فؤاد في مرمى النيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ