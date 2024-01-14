انهيار منزل مكون من طابقين بأسيوط والإنقاذ يبحث عن سيدة تحت الأنقاض

انهار منزل مكون من طابقين مساء اليوم الأحد بجزيرة العقب بمركز ابنوب وجاري البحث عن سيدة تحت الأنقاض.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع انهيار منزل مكون من طابقين مأهول بالسكان بجزيرة العقب .



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية و الإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل ملك " حمدان .أ " مكون من طابقين مبني بالطوب الأحمر والأسمنت ومسقوف بالخرسانه (بناء حامل محمول) على الترعة الإبراهيمية، وتوجد بداخله سيدة في العقد السادس من عمرها ،وتواصل قوات الإنقاذ السريع رفع الانقاض والبحث عنها ،تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.