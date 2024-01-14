الأمن العام يضبط 210 قطع أسلحة نارية و262 قضية مخدرات وينفذ 84 ألف حكم قضائي

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة أسفرت عن ضبط 210 قطع أسلحة نارية، و262 قضية مخدرات، وتنفيذ 84 ألفا و74 حكما قضائيا متنوعا خلال آخر 24 ساعة.

استهدفت الحملة، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية محمود توفيق، مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 110 متهمين بحوزتهم 210 قطع أسلحة نارية، شملت رشاشين جرينوف، و17 بندقية آلية، و22 بندقية خرطوش، و10 طبنجات، و159 فردا محلي الصنع، و1573 طلقة مختلفة الأعيرة، و64 خزينة متنوعة، و223 قطعة سلاح أبيض وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية.

كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 84 ألفا و74 حكما قضائيا متنوعا، شملت 332 حكم جنايات، و26 ألفا و661 حكم حبس جزئي، و4566 حكم حبس مستأنف، و41 ألفا و594 حكم غرامات و10 آلاف و921 حكم مخالفات.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 262 قضية مخدرات، ضمت 286 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 30.7 كيلو جرام من مخدر البانجو، و152.8 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و17.3 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و9.7 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و900 جرام من مخدر الاستروكس، و730 جراما من مخدر البودر، و2.1 كيلو جرام من مخدر الأيس، و2.8 كيلو جرام من مخدر الشابو، و3 كيلو جراما من مخدر الأفيون، و60 جراما من مخدر الكوكايين، و764 جراما من مخدر الفودو و1048 قرصا مخدرا.

أسفرت جهود الحملة كذلك في مجال ضبط المتهمين الهاربين عن ضبط 32 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة عن ضبط 20 متهما.. وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة عن ضبط 236 دراجة نارية مخالفة.. وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 19 ألفا و415 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، عن فحص 52 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 حالات منهم.

كما أسفرت جهود الحملات في مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت 14 متهما ارتكبوا 20 حادثا متنوعا.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.