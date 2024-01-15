بنك التعمير الصيني يدرج سندات خضراء بـ 600 مليون دولار في ناسداك دبي

أدرج بنك التعمير الصيني - فرع مركز دبي المالي العالمي، سندات خضراء بقيمة 600 مليون دولار، ويعد أول إصدار من نوعه للبنك على مستوى المنطقة، ويهدف لدعم مشاريع مكافحة تغيير المناخ.

وبحسب وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، تبلغ القيمة الإجمالية للسندات المدرجة في بورصة ناسداك دبي من قبل بنك التعمير الصيني، والتي تشمل إصدارات فرعي هونغ كونغ ودبي نحو 2.45 مليار دولار.

كما وصلت القيمة الإجمالية لإصدارات السندات المستحقة على المُصدّرين الصينيين في ناسداك دبي إلى 11.95 مليار دولار من خلال 22 إدراجاً.

والجدير بالذكر أن الإدراج الجديد يرفع إجمالي قيمة إصدارات ناسداك دبي من سندات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى 27.05 مليار دولار، ويساهم ضمن إجمالي قيمة السندات المدرجة فيها والبالغة قيمتها 128.66 مليار دولار.