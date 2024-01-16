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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يشيد بدور شركة الخطوط الملاحية الفرنسية في تطوير الموانئ المصرية

صدى البلد

عقد  الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع "رودولف سعادة"، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسيد "باتريس برجاميني" النائب الأول لرئيس الشركة الفرنسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس التنفيذي للشركة أطلع  الرئيس على تطورات المشروعات التي تقوم بها الشركة في مصر، مشيداً بمناخ التعاون السائد بين الجانبين، ومؤكداً اهتمام الشركة بتوسيع أطر هذا التعاون ليشمل مشروعات جديدة، في ضوء ما يلمسونه من فرص كبيرة وواعدة للعمل مع مصر، في مجالات تطوير الموانئ ومراكز التجارة اللوجيستية.

ومن جانبه أثنى الرئيس على العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة على مختلف الأصعدة، وبالتعاون القائم بين مصر والشركة الفرنسية، والدور الذي تقوم به في تطوير بعض الموانئ المصرية، وتعزيز كفاءتها اللوجستية والاستيعابية، بما يدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز دور مصر كمركز لوجيستي وتجاري عالمي.

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IMG-20240116-WA0015
IMG-20240116-WA0016
IMG-20240116-WA0016

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